Ambiente navideño en Vimianzo el año pasado Archivo

El Concello de Vimianzo dará la bienvenida a la Navidad el próximo sábado 28 de noviembre, a las 20.00 horas, con una celebración especial que combinará el tradicional encendido de las luces, muchas sorpresas y una gran fiesta para compartir con los vecinos.

Bajo el lema 'Vimianzo acende a ilusión', el municipio se prepara para vivir una tarde-noche llena de luz, música y participación, en una convocatoria abierta a toda la ciudadanía.

La jornada contará con diferentes sorpresas y tendrá como uno de sus grandes atractivos la 'Discoteca de Señoras… e Señores tamén!', una propuesta artística de Marta Alonso Tejada que invita a bailar, moverse y disfrutar colectivamente de la música y el baile. La actividad propone una experiencia participativa y abierta, en la que lo importante es dejar atrás la rutina, compartir la pista de baile y disfrutar de la música sin complejos.

La celebración se completará con una chocolatada popular.