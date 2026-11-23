Los estudiantes participantes en la iniciativa junto a sus profesores Cedida

Alumnado del IES Maximino Romero de Lema participó en la movilidad Erasmus+ del proyecto «SmartGarden» en Eeklo (Bélgica)

Cinco estudiantes de 1º de Bachillerato del IES Maximino Romero de Lema —Laura, Mónica, Paula, Sabela y Daniel— participaron del 15 al 21 de noviembre en una movilidad en Eeklo (región flamenca de Bélgica) enmarcada en el proyecto SmartGarden, que el centro desarrolla junto con GO! atheneum y leefschool De Tandem. El viaje se realizó dentro del programa Erasmus+ y del Programa Galemundo de la Xunta, en el que participa el instituto baiés.

El alumnado estuvo acompañado por los profesores Fina Paulos Lareo y Óscar Manuel Rey Calo, miembros del grupo de internacionalización del centro. Durante la semana, el alumnado trabajó mano a mano con el alumnado belga, compartió ideas y participó en la creación del huerto inteligente, eje del proyecto SmartGarden de ambos centros.

La experiencia les permitió reforzar competencias lingüísticas, de trabajo en equipo y de cooperación internacional, además de favorecer la convivencia entre jóvenes de contextos diferentes. La estancia también incluyó actividades culturales e institucionales: el grupo pudo visitar ciudades como Gante, Brujas y Bruselas, donde conoció de primera mano cómo funciona una institución europea como el Parlamento Europeo.

El centro quiere agradecer el gran trabajo realizado por sus socios belgas: las familias de acogida, el alumnado y todo el equipo del centro GO! atheneum y leefschool De Tandem, que acogieron al grupo gallego con una hospitalidad y un cariño excepcionales, factores clave para el buen desarrollo de la movilidad.

El intercambio continuará el próximo mes de abril, cuando el IES Maximino Romero de Lema espera la visita de la delegación belga, formada por su alumnado y profesorado. Será la oportunidad de devolver la acogida recibida y de seguir avanzando conjuntamente en el proyecto 'SmartGarden'.