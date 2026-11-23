Caldo de Riola Cedida

El Concello de Camariñas llevará al pleno de este viernes la propuesta para instar a la Xunta, a través de la Axencia de Turismo de Galicia, a declarar como Festa de Interese Turístico de Galicia tres de las citas más arraigadas del municipio: el Carme de Camelle, la Festa da Praia de Xaviña y la Festa do Caldo de Riola de A Ponte do Porto. Anteriormente el Concello ya solicitó este distintivo para las Festas do Carme de Camariñas.

Cada propuesta va acompañada de una memoria justificativa que recoge estudios históricos y etnográficos, datos estadísticos y documentación gráfica. De ser aprobadas por el pleno, el Ayuntamiento remitirá la documentación a la Axencia de Turismo de Galicia.

Con la aprobación de estas propuestas, el Concello reconoce el trabajo desinteresado de décadas de vecinos, cofradías, comuneros y asociaciones, y aspira a dotar a sus parroquias de un sello oficial de calidad que contribuya a desestacionalizar el turismo, atraer nuevos visitantes y consolidar el futuro económico y social del municipio.

Festas do Carme de Camelle: danza, mar y memoria

Con constancia documental en el inventario parroquial desde 1958 y asentada sobre la tradición marinera de la Cofradía do Espírito Santo, fundada en 1690, y del pósito creado en 1931, la fiesta se celebra el primer fin de semana de agosto. Cuenta con un presupuesto superior a los 30.000 euros y congrega alrededor de 2.500 personas el sábado, día grande, y entre 2.500 y 3.000 asistentes tanto en la churrascada del viernes como en los actos de la Virxe dos Remedios del domingo.

Festas do Carmen de Camelle

Entre sus elementos singulares destaca la Danza de Arcos, que en 2026 contó con cien danzantes, de los cuales 68 son mujeres, lo que la convierte en la danza blanca procesional de este tipo con mayor número de bailarines de toda Galicia. Los arcos de madera se lavan previamente en el agua del mar y se doblan de forma artesanal para acompañar a la Virgen.

También sobresale la procesión marítima organizada por la cofradía de pescadores, en la que participan entre 140 y 150 marineros. La flota, engalanada con laurel y banderas, recorre la costa hasta Arou y Traba de Laxe, donde se lanza una corona de flores en memoria de los náufragos y se intercambian salvas de pólvora como símbolo de hermandad entre los pueblos marineros de la Costa da Morte. La fiesta destaca además por el fuerte protagonismo de las mujeres y de la juventud, que garantiza la transmisión intergeneracional de este patrimonio vivo.

Festa da Praia de Xaviña: la simbiosis entre el mar y el agro

La fiesta entronca con la devoción secular en Xaviña a Santa Ana y Santiago Apóstolo, documentada al menos desde 1850, y tiene su origen moderno en 1960, cuando los vecinos de Xaviña y Ponte do Porto comenzaron a celebrar romerías y meriendas campestres en la playa de O Ariño. Desde 1982 el Ayuntamiento asume su organización, y se consolidó como el gran evento comarcal del Día de Galicia. En los últimos cinco años cuenta con un presupuesto medio superior a los 14.000 euros y una afluencia de unos 1.500 asistentes.

Su singularidad está en la unión entre la tradición agraria y forestal, gestionada por cerca de 200 familias comuneras en 500 hectáreas, y la cultura marinera y marisquera, en una parroquia que alberga algunos de los mejores bancos de berberecho y almeja de la comarca y donde las mujeres representan el 90% del colectivo marisquero.

Festa da Praia de Ariño

La jornada, de carácter no comercial, gira alrededor de la convivencia intergeneracional en el área recreativa de O Ariño, con meriendas familiares, una sardiñada popular y gratuita con productos de proximidad, la banda de gaitas Abrindo Rejo y el coro Anduriñas de Xaviña. La fiesta funciona además como escaparate de un trabajo comunal e institucional sostenido que convirtió O Ariño en un referente de turismo marinero y dinamización del rural.

Festa do Caldo de Riola: un plato único en Galicia

Nacida en 1990 por iniciativa vecinal a través de la asociación cultural Ventiños da Ponte, es una de las fiestas gastronómicas pioneras de la Costa da Morte. Se celebra el último sábado de julio en homenaje a la comunidad emigrante de la comarca, especialmente a la residente en Suiza, y desde 2017 el Ayuntamiento asume su organización logística, las infraestructuras, la seguridad y la garantía económica, sin que pierda su carácter vecinal, voluntario y desinteresado.

El caldo de riola es una elaboración tradicional ligada a la matanza del cerdo, documentada desde mediados del siglo XIX, que solo se conoce y se conserva en el entorno de Ponte do Porto, hermanando parroquias de tres ayuntamientos: Camariñas, Vimianzo y Muxía.

La fiesta destaca también por su olla, la más grande del mundo según su candidatura: la primera, de más de 5.000 litros, fue hecha en 1990 y certificada notarialmente para optar al Libro Guinness, y la actual, de acero inoxidable, supera los 4.200 litros. El caldo se cocina con productos locales de proximidad y se reparte en tazas de barro de Buño.

Se celebra en la Praza do Outeiro, escenario de la histórica Feira dos Porcos, y la degustación se acompaña de música tradicional, foliadas y el descenso en kayak por el río Grande. En los últimos cinco años, la cita registra entre 1.500 y 2.000 visitantes, con entre 1.000 y 1.500 raciones repartidas, y moviliza a cerca de 140 personas voluntarias, apoyadas por una docena de operarios municipales.