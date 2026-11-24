Avenida de A Coruña

El gobierno local de Camariñas llevará este viernes al pleno ordinario una propuesta para solicitar a la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) la transferencia al Ayuntamiento del tramo final de la carretera AC-432 a su paso por la Avenida de A Coruña, en Camariñas.

El tramo objeto de la solicitud va del punto kilométrico 17+180 al final de la vía, en el 18+360. Según el informe de la arquitecta municipal, discurre íntegramente por suelo urbano consolidado, forma parte del sistema general viario del municipio y tiene pleno carácter de tramo urbano. Además, el Concello añade que su transferencia no interrumpe la continuidad de ningún itinerario de la red autonómica, al tratarse del trecho terminal de la carretera.

Durante la tramitación del vigente PXOM, aprobado definitivamente en diciembre de 2012, la entonces Dirección Xeral de Infraestruturas de la Xunta emitió un informe desfavorable en el que exigía que en la Avenida de A Coruña no se previesen alineaciones con un ancho total inferior a 16 metros. Para cumplir con esa exigencia, el PXOM tuvo que fijar dicha alineación y articular dos espacios libres locales, lo que viene generando una problemática patrimonial derivada de solicitudes de expropiación por ministerio de la ley presentadas por propietarios particulares afectados, explican desde el Concello.

Según explica el ente local, el informe jurídico de los redactores del PXOM apunta que en los tramos urbanos no se establecen zonas de protección de la carretera ni línea límite de edificación. Por ello, una vez que el tramo pase a ser de titularidad municipal, el Ayuntamiento podrá tramitar una modificación puntual del PXOM para ajustar la alineación de la calle a la realidad de la calzada y reubicar los espacios libres en otros emplazamientos.