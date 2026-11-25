Lectura del manifiesto en el IES Pedra da Aguia CC

El Gobierno local de Camariñas propondrá este viernes en el pleno extraordinario la creación de la Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra las violencias machistas, un órgano con el que el Concello pretende dar una respuesta integral a las desigualdades y cumplir con el mandato de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Según recoge la propuesta, en un concello rural y costero como Camariñas hay factores que dificultan que las víctimas pidan ayuda, como la dispersión poblacional, el envejecimiento, las dificultades de movilidad, la dependencia económica o el control social. En este contexto, la actuación aislada de los servicios resulta insuficiente, y se debe trabajar en red para garantizar la detección temprana y evitar la revictimización.

La Mesa estará presidida por la alcaldesa, Sandra Ínsua, y la vicepresidenta será la concejala de Igualdade, Begoña Tajes. Los demás integrantes serán los Servicios Sociales municipales, Guardia Civil y Policía Local, centro de salud de Camariñas; los tres centros educativos del municipio (CEIP Ponte do Porto, CEIP O Areal e IES Pedra da Aguia), personal del Centro de Información ás Mulleres (CIM) de Muxía y la Delegación y Subdelegación del Gobierno.

La propuesta diferencia claramente entre dos niveles de trabajo. El Pleno de la Mesa se reunirá ordinariamente al menos dos veces al año y trabajará con datos agregados y anonimizados. Por su parte, la Comisión Técnica de Seguimiento estará integrada exclusivamente por las personas profesionales con intervención directa en cada caso concreto, con el fin de garantizar la máxima confidencialidad.

Por otra parte, este miércoles dentro de los actos del 25N se llevó a cabo la lectura del manifiesto institucional contra las violencias machistas en el IES Pedra da Aguia de Ponte do Porto, con el fin de concienciar a los más jóvenes sobre esta lacra social. En el acto también participó la alcaldesa y miembros de su gobierno.