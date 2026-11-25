Una pasada sesión plenaria en Vimianzo Archivo

La corporación de Vimianzo ha aprobado este miércoles el presupuesto para 2027, que asciende a 9.405.911 euros, con el voto favorable del gobierno (PSOE) y el BNG y la abstención del PP.

El gobierno afirmó que el presupuesto, equilibrado en gastos e ingresos, es "responsable y ajustado a los servicios públicos". Desde el ente local señalan que las cuentas se adaptan a un municipio extenso y disperso -con 14 parroquias y 133 núcleos de población-, en un contexto de subida de precios en materiales, contratos de servicios, convenios laborales y gastos de personal, incluidos los derivados de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). "Todo ello sin subir impuestos ni tasas municipales, manteniendo el compromiso adquirido pese a contar con servicios deficitarios, como la recogida y tratamiento de la basura", apunta el gobierno socialista.

Señala el gobierno de Mónica Rodríguez que el presupuesto recoge como prioridades ell bienestar social, la atención a los mayores, la infancia y la conciliación familiar. Al respecto, apunta que la nueva contratación de los servicios de vivienda comunitaria, escuela infantil, comedor y lavandería sobre ruedas supone un esfuerzo económico relevante. A ello se suman el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), sin lista de espera; el servicio de madrugadores; los campamentos de verano, Navidad y Semana Santa; y las ayudas escolares, de natalidad y de emergencia social.

Añade el ente local que el presupuesto también mantiene el apoyo a la cultura, el deporte, el comercio local y el tejido asociativo,

El presupuesto incluye 1.117.000 euros en inversiones, de los cuales 870.000 euros tienen previsión de financiación de la Diputación de A Coruña a través del POS para mejorar infraestructuras y servicios en las parroquias. El gobierno local anuncia que seguirá impulsando el crecimiento del polígono empresarial y la creación de empleo.

En la misma sesión plenaria se cerró el expediente de investigación de un camino en el núcleo de Sanfins, en la parroquia de Cambeda, declarando la no constancia de su titularidad pública municipal. Se pidió diálogo entre las partes para retomar las negociaciones tras no prosperar un acuerdo previo y buscar una solución consensuada que garantice el acceso de los vecinos a sus montes.

Asimismo, se aprobó el expediente para iniciar la licitación de los servicios de vivienda comunitaria, escuela infantil municipal, comedor y lavandería sobre ruedas, por 908.558,49 euros y una duración máxima de cinco años (un año inicial más dos posibles prórrogas de dos años cada una).