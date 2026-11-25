Vimianzo invierte más de 130.000 euros en nueva maquinaria y equipamientos
Las adquisiciones permitirán reforzar los medios materiales del personal municipal
El Concello de Vimianzo refuerza los medios materiales de los servicios municipales con una inversión de 130.433,36 euros en maquinaria, equipamientos e instrumentos de trabajo adquiridos a lo largo de este año.
El gobierno local señala que esta dotación permitirá mejorar la capacidad de respuesta de los equipos municipales, incrementar la autonomía en la ejecución de diferentes tareas y optimizar los recursos destinados al mantenimiento de los espacios públicos, de los caminos y de las infraestructuras municipales.
Entre las adquisiciones realizadas destacan: un dúmper usado, destinado al transporte de materiales; un rodillo vibrante, para los trabajos de compactación y mejora de los caminos; una biotrituradora, para labores de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos; una pinza con rotor, que facilitará diferentes tareas de mantenimiento; un equipo de desatasco y una bomba centrífuga sumergible, para mejorar las intervenciones en las redes municipales; un localizador de averías y una estación de medida, que permitirán detectar incidencias con mayor precisión y agilizar las reparaciones; nuevos equipamientos de iluminación.
El Concello destaca que disponer de maquinaria y equipamientos propios permite reducir la dependencia de medios externos, agilizar las intervenciones y aprovechar de manera más eficiente los recursos municipales.