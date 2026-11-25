Rodillo adquirido por el Concello Cedida

El Concello de Vimianzo refuerza los medios materiales de los servicios municipales con una inversión de 130.433,36 euros en maquinaria, equipamientos e instrumentos de trabajo adquiridos a lo largo de este año.

El gobierno local señala que esta dotación permitirá mejorar la capacidad de respuesta de los equipos municipales, incrementar la autonomía en la ejecución de diferentes tareas y optimizar los recursos destinados al mantenimiento de los espacios públicos, de los caminos y de las infraestructuras municipales.

Entre las adquisiciones realizadas destacan: un dúmper usado, destinado al transporte de materiales; un rodillo vibrante, para los trabajos de compactación y mejora de los caminos; una biotrituradora, para labores de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos; una pinza con rotor, que facilitará diferentes tareas de mantenimiento; un equipo de desatasco y una bomba centrífuga sumergible, para mejorar las intervenciones en las redes municipales; un localizador de averías y una estación de medida, que permitirán detectar incidencias con mayor precisión y agilizar las reparaciones; nuevos equipamientos de iluminación.

El Concello destaca que disponer de maquinaria y equipamientos propios permite reducir la dependencia de medios externos, agilizar las intervenciones y aprovechar de manera más eficiente los recursos municipales.