Vimianzo ultima su gran carpa navideña para el encendido de las luces
Las luces se prenderán el sábado a partir de las 20.00 horas, con música y una gran chocolatada
Vimianzo ultima la colocación de la carpa navideña en la Praza do Concello para el encendido de las luces del próximo sábado 28 de noviembre, a las 20.00 horas. El iglú que ocupa la totalidad de la plaza ya está prácticamente listo para dar la bienvenida a la Navidad.
Bajo el lema 'Vimianzo acende a ilusión', el municipio se prepara para vivir una tarde-noche llena de luz, música y participación, en una convocatoria abierta a toda la ciudadanía.
La jornada contará con diferentes sorpresas y tendrá como uno de sus grandes atractivos la 'Discoteca de Señoras… e Señores tamén!', una propuesta artística de Marta Alonso Tejada que invita a bailar, moverse y disfrutar colectivamente de la música y el baile. Como colofón, habrá una chocolatada popular.