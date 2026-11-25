Los operarios ultiman la colocación de la carpa en la Praza do Concello Mar Casal

Vimianzo ultima la colocación de la carpa navideña en la Praza do Concello para el encendido de las luces del próximo sábado 28 de noviembre, a las 20.00 horas. El iglú que ocupa la totalidad de la plaza ya está prácticamente listo para dar la bienvenida a la Navidad.

Bajo el lema 'Vimianzo acende a ilusión', el municipio se prepara para vivir una tarde-noche llena de luz, música y participación, en una convocatoria abierta a toda la ciudadanía.

La jornada contará con diferentes sorpresas y tendrá como uno de sus grandes atractivos la 'Discoteca de Señoras… e Señores tamén!', una propuesta artística de Marta Alonso Tejada que invita a bailar, moverse y disfrutar colectivamente de la música y el baile. Como colofón, habrá una chocolatada popular.