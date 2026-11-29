Vimianzo "acende a ilusión" coas súas luces de Nadal
O Concello soneirán é o primeiro da Costa da Morte en dar a benvida ao Nadal
Vimianzo xa inaugurou oficialmente o Nadal co acendido das luces esta tarde noite de sábado 28 de novembro. Baixo o lema "Vimianzo acende a ilusión", douse o pistoletazo de saída as festas, cunha multitudinaria celebración na gran carpa instalada na Praza do Concello, que quedou pequena para acoller a todos os asistentes.
Para amenizar a festa, estivo a 'Discoteca de Señoras… e Señores tamén!', unha proposta artística de Marta Alonso Tejada, con música, baile e acrobacias dando a benvida ao Nadal. A alcaldesa, Mónica Rodríguez, acompañada do seu grupo de Goberno, aproveitou a conta atrás do acendido navideño para desexar a todos unha boas festas e disfrutalas en familia. A festa continuou despois do acendido, e repartiuse chocolate con churros entre os asistentes.
Vimianzo foi o primeiro concello da Costa da Morte en prender as luces. O vindeiro venres 4 de decembro farao Carballo e o sábado 5, A Laracha.