El BNG pide a la Xunta ayudas sin condicionantes para las mariscadoras de Camariñas

Oscar Insua, diputado del BNGCedida

El BNG ha presentado iniciativas en el Parlamento gallego para pedir a la Xunta que cree una nueva línea de ayudas –con fondos propios– para las mariscadoras de Camariñas, mientras dure la situación de inactividad laboral. Los nacionalistas piden que sea una línea de ayudas sin condicionantes de tener un determinado número de días trabajados en el ejercicio anterior.

El Bloque también pide que se hagan públicos los informes encomendados a Seaga sobre el estado de las aguas, de los fondos, de los moluscos y de la materia viva e inerte en las zonas de trabajo de las mariscadoras de Camariñas. El BNG considera que la situación que están atravesando estas profesionales “es insostenible desde el punto de vista laboral, económico y emocional”, destacando que este verano tan solo quince trabajadoras estuvieron haciendo trabajos para remover los fondos durante tres meses. Además, el Bloque indica que la bióloga de la zona plasmó en los últimos informes que no se puede ir a mariscar a ningún arenal ante la falta de marisco.

Según explican los nacionalistas, de las 50 mariscadoras a pie de la agrupación camariñana tan solo quedan 30 de alta en los planes de explotación, de las que únicamente quince están activas. Las 20 restantes “o ya se jubilaron, o pidieron excedencias, o están en procesos de solicitud de la invalidez o buscaron otras actividades laborales”.

El diputado Óscar Insua apunta que la Consellería do Mar “sabe perfectamente que a semente que se vai tirar este ano non se vai poder apañar ata dentro de como mínimo dous anos, se é que non morre como está pasando estes anos”. Se pregunta de qué van a vivir las mariscadoras durante este tiempo sin un salario, por lo que urge una solución para este colectivo.