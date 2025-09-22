Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Camariñas

El BNG pide a la Xunta ayudas sin condicionantes para las mariscadoras de Camariñas

De las 50 trabajadoras de a pie en la agrupación tan solo quince están activas

Redacción
22/09/2025 20:21
Oscar Insua, diputado del BNG
Oscar Insua, diputado del BNGCedida

El BNG ha presentado iniciativas en el Parlamento gallego para pedir a la Xunta que cree una nueva línea de ayudas –con fondos propios– para las mariscadoras de Camariñas, mientras dure la situación de inactividad laboral. Los nacionalistas piden que sea una línea de ayudas sin condicionantes de tener un determinado número de días trabajados en el ejercicio anterior.

El Bloque también pide que se hagan públicos los informes encomendados a Seaga sobre el estado de las aguas, de los fondos, de los moluscos y de la materia viva e inerte en las zonas de trabajo de las mariscadoras de Camariñas. El BNG considera que la situación que están atravesando estas profesionales “es insostenible desde el punto de vista laboral, económico y emocional”, destacando que este verano tan solo quince trabajadoras estuvieron haciendo trabajos para remover los fondos durante tres meses. Además, el Bloque indica que la bióloga de la zona plasmó en los últimos informes que no se puede ir a mariscar a ningún arenal ante la falta de marisco.

Según explican los nacionalistas, de las 50 mariscadoras a pie de la agrupación camariñana tan solo quedan 30 de alta en los planes de explotación, de las que únicamente quince están activas. Las 20 restantes “o ya se jubilaron, o pidieron excedencias, o están en procesos de solicitud de la invalidez o buscaron otras actividades laborales”.

El diputado Óscar Insua apunta que la Consellería do Mar “sabe perfectamente que a semente que se vai tirar este ano non se vai poder apañar ata dentro de como mínimo dous anos, se é que non morre como está pasando estes anos”. Se pregunta de qué van a vivir las mariscadoras durante este tiempo sin un salario, por lo que urge una solución para este colectivo.

Te puede interesar

Gran afluencia de visitantes en el domingo de A Barca

La Barca de Muxía registró cifras récord, con más de 55.000 personas
Redacción
Última sesión plenaria en A Laracha

A Laracha renovará el comité de hermanamiento de Les Sables
Redacción
Alumnos participantes en la caminata

El IES Pedra da Aguia celebra el comienzo oficial del curso con una salida de convivencia
Redacción
Las carballesas celebrando el triunfo en los vestuarios de Visma

El Bergantiños Femenino inicia la liga con un triunfo en el campo del Victoria herculino
Redacción