Camariñas

El IES Pedra da Aguia celebra el comienzo oficial del curso con una salida de convivencia

Participaron cien alumnos

Redacción
22/09/2025 20:39
Alumnos participantes en la caminata
Alumnos participantes en la salidaCedida

Alumnado y profesorado del IES Pedra da Aguia de Ponte do Porto (Camariñas) realizaron la tradicional salida de convivencia el pasado viernes, que como es habitual, marca el inicio del curso escolar. Se eligió la misma ruta del curso anterior, ya que apenas se pudo disfrutar por la lluvia.

Este año, sin embargo, el tiempo acompañó, con sol y temperaturas muy agradables, lo que permitió disfrutar del paisaje de A Costa da Morte y estrechar vínculos entre sus participantes. Se realizó una ruta circular de unos 7 km con punto de partida y llegada en Xaviña. Unos 100 alumnos y 18 profesores participaron en una ‘andaina’ por pistas forestales que les llevó a lugares espectaculares desde los que pudieron divisar la duna de Monte Blanco y la playa de Trece, el Cementerio de los ingleses, la ría de Camariñas, la playa de Reira y el Cabo Vilán.

En total fueron 3 horas y media con una parada en medio. Durante el curso habrá nuevas actividades extraescolares y complementarias, con visitas al río para ver su fauna y flora, la creación de un club de ciencia, la consolidación del huerto escolar,  salidas a conciertos, obras de teatro y empresas, así como la habitual visita a las instituciones europeas, entre otras cosas.

