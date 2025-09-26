Mi cuenta

Camariñas

Rescatados dos pescadores tras incendiarse su embarcación cuando faenaban en Camariñas

El volantero ardió por completo, pero no hubo daños personales

Redacción
26/09/2025 20:11
El suceso se produjo frente a las costas del faro Vilán
El suceso se produjo frente a las costas del faro VilánEC

Dos marineros fueron rescatados sanos y salvos tras producirse este viernes un incendio a bordo del volantero con la que faenaban en aguas de Camariñas. Se trata del pesquero ‘Nuevo Virgen Guadalupe’, con puerto base en Muxía, que sufrió un incendio sobre las 18.15 horas de ayer a una milla al norte del faro de Cabo Vilán. 

Fue la propia tripulación la que pidió ayuda a los servicios emergencias alertando de que su embarcación había sufrido un incendio que se estaba propagando con rapidez. Por ello, tuvieron que abandonar el pesquero en la balsa salvavidas, siendo rescatados por otras embarcaciones que faenaban en la zona y derivados a la Salvamar Altair, que se encargó de trasladarlos a puerto. 

En cuanto tuvo conocimiento del accidente, a la zona acudió la Salvamar Altair de Salvamento Marítimo, así como otra embarcación de la Guardia Civil. También se informó al 061 y a los Guardacostas.

 El ‘Nuevo Virgen de Guadalpue’ ardió por completo. Se trata de un volntero de 14 metros de esolar matriculado en 1997.

