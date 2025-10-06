Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Camariñas

Camariñas lleva a pleno el proyecto de la primera fase del Museo dos Naufraxios

El proyecto prevé la reparación y consolidación de los elementos estructurales de la Lonxa Vella, así como la renovación de su envolvente exterior

Redacción
06/10/2025 22:07
Proyecto del Museo dos Naufraxios de Camariñas
Proyecto del Museo dos Naufraxios de Camariñas
Cedida

El Concello de Camariñas celebrará este martes un pleno extraordinario para aprobar el proyecto y la solicitud de una nueva subvención a la Diputación de A Coruña para poner en marcha la primera fase del futuro Museo dos Naufraxios. Esta etapa contempla la apertura al público de la sala de exposiciones ‘Beti Donosti’. 

El presupuesto total de esta primera fase asciende a 430.000 euros, de los cuales la Diputación aportaría el 76,7% (330.000 euros) a través de una subvención nominativa, mientras que el Ayuntamiento asumirá la parte restante. Esta ayuda deberá solicitarse de nuevo, tras haber sido aprobada inicialmente en 2022, debido a las modificaciones realizadas en el proyecto original. 

El proceso se reactivó después de que un informe técnico recomendase el derribo del edificio, aunque el gobierno local defendió su conservación “debido ao seu alto valor sentimental” e impulsó una alternativa que demostrase que el inmueble está en condiciones de ser rehabilitado. El proyecto prevé la reparación y consolidación de los elementos estructurales de la Lonxa Vella, así como la renovación de su envolvente exterior, con el objetivo de frenar su deterioro y adaptarlo a su nuevo uso.

Te puede interesar

El ideal gallego

El Fórum acogerá dos nuevos cursos de soldadura y montaje de instalaciones eléctricas
Redacción
Protesta por el transpote escolar en Santa Comba

El PSOE llevará al Parlamento la situación del transporte escolar en el IES Terra de Xallas
Redacción
El ideal gallego

Malestar en el polígono de Carballo por los continuos cortes eléctricos desde verano
Redacción
Naves y empresas de la segunda fase del polígono de Carballo

Carballo da luz verde a nuevas licencias de obra en el polígono y en A Revolta
A. Pérez Cavolo