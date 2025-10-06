Camariñas lleva a pleno el proyecto de la primera fase del Museo dos Naufraxios

Proyecto del Museo dos Naufraxios de Camariñas Cedida

El Concello de Camariñas celebrará este martes un pleno extraordinario para aprobar el proyecto y la solicitud de una nueva subvención a la Diputación de A Coruña para poner en marcha la primera fase del futuro Museo dos Naufraxios. Esta etapa contempla la apertura al público de la sala de exposiciones ‘Beti Donosti’.

El presupuesto total de esta primera fase asciende a 430.000 euros, de los cuales la Diputación aportaría el 76,7% (330.000 euros) a través de una subvención nominativa, mientras que el Ayuntamiento asumirá la parte restante. Esta ayuda deberá solicitarse de nuevo, tras haber sido aprobada inicialmente en 2022, debido a las modificaciones realizadas en el proyecto original.

El proceso se reactivó después de que un informe técnico recomendase el derribo del edificio, aunque el gobierno local defendió su conservación “debido ao seu alto valor sentimental” e impulsó una alternativa que demostrase que el inmueble está en condiciones de ser rehabilitado. El proyecto prevé la reparación y consolidación de los elementos estructurales de la Lonxa Vella, así como la renovación de su envolvente exterior, con el objetivo de frenar su deterioro y adaptarlo a su nuevo uso.