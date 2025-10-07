Mi cuenta

Camariñas

El pleno de Camariñas aprueba el proyecto de la primera fase del Museo dos Naufraxios

La propuesta salió adelante con los votos a favor del PSOE, la abstención del PP y el voto en contra del BNG

Redacción
07/10/2025 21:09
Proyecto del Museo dos Naufraxios de Camariñas
Proyecto del Museo dos Naufraxios de Camariñas
El pleno de Camariñas aprobó este martes el proyecto y la solicitud de subvención para la primera fase del futuro Museo dos Naufraxios, que incluirá la reforma de la envolvente exterior de la antigua lonja y la creación de la sala de exposiciones “Beti Donosti”

La propuesta salió adelante con los votos a favor del PSOE, la abstención del PP y el voto en contra del BNG. La aprobación permitirá solicitar una subvención a la Diputación de A Coruña para financiar la ejecución de esta primera fase, que supone un paso clave en la recuperación de la antigua lonja como espacio cultural y turístico que albergará la historia de los naufragios. 

El Partido Popular expresó su malestar por lo que considera una falta de diálogo por parte del gobierno local. Su portavoz, Paula Mouzo, lamentó “a actitude do goberno do PSOE de ignorar á oposición saltándose incluso os procedementos habituais”, y criticó que no se convocara la comisión informativa previa, lo que obligó, según indicó, “a votar unha urxencia dubidosa”. El grupo popular explicó que su abstención responde a la ausencia de información suficiente y de un plan de gestión o viabilidad para el futuro museo.

