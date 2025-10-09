La Xunta mejora el servicio de autobús para los alumnos de Camariñas que van a Vimianzo

El nuevo servicio permitirá que los estudiantes estén de regreso en Camariñas en torno a las 3 de la tarde EC

La Xunta introducirá cambios en la oferta de transporte público para garantizar que el alumnado de Camariñas pueda desplazarse a diario al IESTerra de Soneira, en Vimianzo.

La medida responde a las necesidades trasladadas por las familias, que demandaban una solución para facilitar la asistencia al centro educativo.

A partir del próximo lunes se creará un nuevo servicio con salida de Camariñas a las 08.00 horas que, de lunes a viernes, hará parada en el IES Terra de Soneira y continuará después hacia Santiago de Compostela.

Esta nueva propuesta unifica lo que antes eran dos servicios separados, uno con salida de Camariñas a las 08.25 solo los lunes y viernes, y otro con salida de Vimianzo hacia Santiago a las 09.05 horas los martes, miércoles y jueves.

De esta forma, se facilita la movilidad del alumnado hacia el instituto, manteniendo la conexión de esta comarca con la capital gallega. Para el regreso se unifican también los servicios de Vimianzo y Camariñas.

El autobús saldrá de Santiago a las 13,00 horas y pasará por el IES Terra de Soneira a las 14,40, de forma que el alumnado no tenga problemas para regresar a casa al finalizar la jornada lectiva.

La concejala y diputada del PP, Paula Mouzo Mas, valora “moi positivamente” el anuncio de la Xunta, además de agradecer “a receptividade e o interese” de la Consellería de Presidencia por dar solución “as peticións que lle trasladei en diferentes conversas e que recollían demandas dunhas familias do Concello de Camariñas”.

En el último pleno de la corporación de Camariñas, la portavoz del PP informó al resto de grupos políticos que había contactos con la Xunta y que se estaba intentando encontrar una solución.