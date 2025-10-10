El Bloque exige una solución definitiva ante la precariedad de la oficina del ISM en Camariñas

Portavoz del BNG de Camariñas Xurxo Rodríguez, a la derecha Cedida

El BNG de Camariñas denuncia la situación de precariedad en la que se encuentra la oficina del Instituto Social de la Marina (ISM), que actualmente solo dispone de un trabajador para atender las necesidades del municipio. La formación nacionalista reclama al Gobierno central una solución estable y definitiva para garantizar el funcionamiento de un servicio considerado esencial para el sector pesquero y marisquero local.

El portavoz municipal Xurxo Rodríguez Baña recordó que el propio Ejecutivo central reconoció esta precariedad en una respuesta parlamentaria emitida tras una pregunta del diputado Néstor Rego. Según esa comunicación, las cinco plazas de la dirección local del ISM en Camariñas permanecen vacantes, y únicamente un empleado presta servicio de manera provisional.

“A oficina estivo máis dun mes sen atención ao público en verán, e agora funciona cunha precariedade que o propio goberno de Madrid recoñece na súa resposta por escrito”, señaló Rodríguez. El BNG critica que la única alternativa ofrecida por el Gobierno sea realizar los trámites de forma telemática o desplazarse a otras oficinas del ISM, algo que, según apuntan, deja fuera a muchas personas mayores o vinculadas al mar que no están familiarizadas con las gestiones digitales.

Además, advierten de que la falta de personal ha provocado retrasos en la tramitación de prestaciones y casos en los que algunos usuarios no han podido cobrar a tiempo. Rodríguez insistió en que el BNG lleva tiempo reclamando una solución definitiva. “Non é un tema de agora, xa no pasado amosamos a nosa preocupación porque é un servizo esencial para o noso sector mariñeiro e marisqueiro; seguimos vendo que non se lle dá unha solución definitiva, e seguiremos insistindo ata que o goberno central resolva o problema”, afirmó.

Transporte escolar

El grupo nacionalista también valoró positivamente que el alumnado de Bachillerato de Camariñas cuente ya con transporte público para asistir al IES Terra de Soneira en Vimianzo, aunque lamentó que la Xunta de Galicia no haya actuado con anterioridad. “Son necesarias máis medidas e non só solucións con parche”, declaró Rodríguez, subrayando que el curso pasado los estudiantes tuvieron que afrontar el desplazamiento sin un servicio adecuado.

El portavoz municipal advirtió de que aún quedan problemas por resolver, especialmente para los alumnos de Camelle, que deben desplazarse hasta otro punto para tomar el autobús hacia Vimianzo. “Son alumnos e alumnas que tamén merecen respecto e o mesmo servizo”, afirmó Xurxo Rodríguez.