Paula Mouzo impulsa en Camariñas una campaña de concienciación para la protección del litoral

Paula Mouzo y varios miembros de Mar de Fábula CEDIDA

La diputada del Grupo Popular, Paula Mouzo, ha puesto en valor la importancia del cuidado de la naturaleza con motivo del inicio de una campaña de concienciación ambiental sobre la retirada de residuos del mar y del litoral, protagonizada por la asociación Mar de Fábula y el Concello de Camariñas.

En este sentido, Paula Mouzo firmó una declaración institucional a través de la cual el Partido Popular de Camariñas asume la necesidad de trabajar por la limpieza y protección del entorno litoral y del espacio común en el que se desarrolla la vida diaria, con el fin de reforzar la autoestima colectiva y el respeto mutuo, y dejar un futuro sostenible a las próximas generaciones.

Apoyo ambiental

En esta primera jornada, la diputada mantuvo un encuentro con miembros de Mar de Fábula, a quienes trasladó su apoyo a este tipo de iniciativas, consistentes en charlas informativas y reparto de folletos para incentivar el cuidado del medio marino.

Del mismo modo, Paula Mouzo valoró el trabajo que desarrolla Mar de Fábula en la lucha contra la contaminación marina, y quiso mostrar su implicación “partiendo del compromiso que tenemos las personas vinculadas al mar y teniendo presente que esta responsabilidad debemos transmitirla a las nuevas generaciones”.