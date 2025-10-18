Camariñas homanejea a las Islas Baleares por la ayuda prestada durante la tragedia del Prestige

Los asistentes al acto tras descubrir el monolito conmemorativo Cedida

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, asistieron este sábado al acto de homenaje que se le tributó en Camariñas al malogrado expresidente balear Francesc Antich por la ayuda prestada por dicha comunidad durante la tragedia del Prestige.

El monolito que se descubrió durante el acto perpetuará ese agradecimiento de los vecinos y vecinas de Camariñas al pueblo balear