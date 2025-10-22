El PSOE denuncia que las nuevas cuentas de la Xunta se olvidan del CEIP A Areal de Camariñas
Asegura que los populares prometieron incluir una partida de 1 millones de euros para acometer la reforma del colegio
El PSdeG-PSOE provincial denuncia que “non hai nin rastro nos orzamentos da Xunta para 2026 da partida prometida polo PP para reformar o CEIP O Areal de Camariñas”.
La diputada del grupo Patricia Iglesias Rey se declara “abraiada por eses anuncios e propaganda que fixo o PP de Galicia, tamén a deputada Paula Mouzo, que anunciou a bombo e platillo que ía haber nos orzamentos de 2026 unha partida destinada á reforma do CEIP O Areal de Camariñas de preto dun millón de euros”.
Según la parlamentaria socialista, la única partida que hay para camariñas en las nuevas cuentas autonómicas es del ente público Portos de Galicia para los departamentos de usuarios del puerto, un total de 10.000 euros.
“Evidentemente estaremos absolutamente de acordo con esa reforma necesaria e todo o que sexa bo para Camariñas, pero o que denunciamos publicamente é esa utilización absolutamente partidista que fai o Partido Popular duns orzamentos públicos cunha finalidade única, facer propaganda e anuncios que logo non se executan”, explica la representante del grupo parlamentario socialista