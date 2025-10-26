Piden 14 años de cárcel para el atracador de una sucursal en Camariñas

Audiencia Provincial EC

La Audiencia Provincial de A Coruña acoge el día 30 un juicio por robo con violencia en una sucursal bancaria, en Camariñas, en febrero de 2024, y por el que Fiscalía pide para el acusado penas que suman 14 años de prisión.

Según recoge el escrito fiscal, el hombre, ocultando sus rasgos faciales con una peluca y unas gafas de sol, apuntó con un objeto contundente, que aparentaba ser un arma de fuego, al único empleado que se hallaba trabajando en dicha sucursal en ese momento, pidiéndole que le entregase el dinero que había en la caja situada en el interior del mostrador.

El trabajador intentó proteger la referida caja y entonces el acusado, "inspirado por el ánimo de lucro, así como por el de menoscabar la integridad física del empleado, le propinó un fuerte golpe con el referido objeto contundente en la cabeza, en concreto, en la zona de la oreja izquierda y otro en una mano".

De esta forma, se apropió de "múltiples billetes y monedas que se hallaban en el interior de uno de los cajones del mostrador". También le obligó a abrir el depósito de billetes del cajero automático de la sucursal y a que introdujese dinero en una bolsa de plástico. Asimismo le ató los brazos y las piernas y le amenazó con matarlo, además de atarlo a una columna.

El acusado se apoderó en total de 44.380 euros en metálico. Por el delito de robo con violencia e intimidación, se pide para él la pena de cinco años de prisión; cuatro de cárcel por lesiones y otros cinco años por detención ilegal.