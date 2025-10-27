Paula Mouzo pide al PSOE que apoye las cuentas de la Xunta
Después de que el titular de Educación ratificase que incluyen una partida de 1 millón de euros para rehabilitar el CEIP O Areal
La diputada camariñana del Partido Popular Paula Mouzo le pide al PSOE que vote a favor de los presupuestos de la Xunta para 2026 una vez que el conselleiro Román Rodríguez confirmó que en dichas cuentas se incluye la consignación necesaria para hacer frente a la obra de rehabilitación integral del CEIP O Areal.
La parlamentaria recuerda que fue durante la comparecencia del conselleiro en la Comisión de Orzamentos del Parlamento de Galicia cuando el titular de Educación ratificó que la Xunta prevé acometer el próximo año la remodelación completa de dicho centro educativo.
La actuación implicará un desembolso de cerca de un millón de euros, para lo que en las nuevas cuentas autonómicas se incluye una partida genérica bajo el epígrafe ‘Obras de rehabilitación de centros educativos’ dotada con 13 millones de euros.
“Agardo que agora que xa está a partida confirmada, a deputada do PSOE, Patricia Iglesias, que tantas dúbidas intentou sementar, non intente boicotear este proxecto, e vote a favor dos orzamentos da Xunta”, afirma Mouzo.
De todas formas, la diputada no se hace ilusiones porque “nin tan sequera se presentou ao debate de orzamentos, e iso que afirmaba estar moi interesada en confirmar esta obra”.
La camariñana asegura que los presupuestos de la Xunta para 2026 “reforzan o compromiso do goberno de Alfonso Rueda coa Costa da Morte e avanzan en investimentos estratéxicos que mellorar a vida da veciñanza, como poden ser esta partida para a mellora do colexio pero tamén outras como os máis de 326.000 euros que permitirán dotar dun novo mamógrafo ao Hospital de Cee, os 8 millón de euros para impulsar a Vía de alta capacidade Baio-Berdoias, o medio millón de euros que se leva a variante de Carballo, entre outros”.