Camariñas

El PSOE la pide a Paula Mouzo que rectifique sus acusaciones sobre la alcaldesa de Camariñas

La acusan de decir que "cando se fala de narcotráfico, Sandra Insua baixa a cabeza porque non quere perder votos"

Redacción
30/10/2025 22:15
La parlamentaria camariñana del PP, Paula Mouzo,
Íñigo Rolán

El secretario xeral del PSdeG-PSOE provincial de A Coruña Bernardo Fernández Piñeiro, asegura que la concejala y diputada autonómica Paula Mouzo “lle falta ao respeto á veciñanza de Camariñas cando afirma que a alcaldesa, Sandra Insua, cando se fala de narcotráfico, baixa a cabeza porque non quere perder votos”. 

Para el representante socialista, tales declaraciones realizadas supuestamente en sede parlamentaria, resultan ““totalmente inapropiadas nunha servidora pública e totalmente vergoñentas”, por lo que exigen a Mouzo que rectifique y pida disculpas “a todos os veciños e veciñas de Camariñas”. 

Al respecto, Bernardo Fernández añade: “Facer unha relación entre as persoas que votan, maioritariamente por certo, á alcaldesa de Camariñas, outorgándolle xa varias maiorías absolutas, e o narcotráfico é unha auténtica falta de respecto, como digo, non á alcaldesa, se non aos veciños e veciñas de Camariñas aos que esta señora pretende representar algún día”. 

Afirmaciones calumniosas El secretario xeral de los socialistas de la provincia concluye recomendándole a Paula Mouzo mirar “dentro das súas propias filas o ocurrido no pasado, do que hai boa mostra tanto en imaxes como en distintos medios de comunicación, antes de facer afirmacións calumniosas e intolerables como esas”. 

En el caso de que la parlamentaria popular no rectifique, Bernardo Fernández le exige “ao seu superior inmediato, que é o señor Rueda, que tome cartas no asunto e que lle obrigue a desculparse ante todos os veciños e veciñas de Camariñas por unhas desafortunadas, cando menos, e sendo bastante xeneroso co termo, declaracións no Parlamento de Galicia”.

