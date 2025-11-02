La camariñana Belém Tajes gana el Premio Narf 2025

Belém Tajes recogiendo el premio en la gala que tuvo lugar en Santiago Cedida

La cantante y compositora Belém Tajes, natural de Camariñas, se alzó este domingo con el Premio Narf 2025, dotado con 4.000 euros, en una gala celebrada en el Salón Teatro de Santiago de Compostela. La artista se impuso en la final a Marián, que obtuvo el segundo puesto, y a Vimbio, que quedó en tercera posición.

El jurado valoró en su decisión “o risco á hora de facer ponte entre a música galega e latinoamericana, ademais dos arranxos”, destacando de Belém Tajes “as letras moi coidadas e unha aposta singular e con personalidade na instrumentación”.

Su proyecto, que combina la tradición musical gallega con influencias latinoamericanas, pop y electrónica, conquistó al público y al jurado en una velada conducida por el periodista Luís Pardo, con la participación del artista visual Iván Torres y la actuación invitada del dúo Caamaño & Ameixeiras.

Belém Tajes, con una sólida trayectoria en la escena musical gallega, formó parte de bandas como Vudú, Aliboria y Luar na Lubre. En noviembre de 2024 publicó su primer álbum en solitario, Amar o mar, un trabajo en el que fusiona sonoridades tradicionales y contemporáneas.

Las tres finalistas ofrecieron actuaciones de 15 minutos antes de que el jurado —integrado por Daniel Salgado, Ugia Pedreira, Alberto Busto, Noa Díaz y Tomi Legido, bajo la presidencia de Natividade González, diputada de Cultura de la Diputación de A Coruña— deliberara el fallo. El segundo premio estuvo dotado con 2.000 euros, y el tercero con 1.500, además de actuaciones en distintos festivales gallegos.

El Premio Fran Pérez “Narf”, impulsado por la Diputación de A Coruña, busca promover y dar visibilidad a los grupos y artistas musicales de las distintas comarcas gallegas, al tiempo que rinde homenaje a la figura y obra del compositor Fran Pérez “Narf”. Entre los ganadores de ediciones anteriores figuran nombres como Mounqup, Bala o Familia Caamagno, referentes en la escena musical gallega contemporánea.