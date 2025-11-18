Camariñas pretende garantizar el uso social de la antigua escuela náutico pesquera de la localidad

El local es utilizado por la asociación de jubilados y por el pósito local Cedida

El Concello de Camariñas viene de anunciar que solicitará formalmente a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) la adscripción del inmueble de la antigua Escuela Náutico Pesquera, situada al lado del centro de salud.

Este paso responde a la comunicación trasladada recientemente por la TGSS, en la que se informa de la situación administrativa del edificio y de la posibilidad de que el Ayuntamiento asuma su adscripción, al igual que acontece con otros inmuebles públicos del municipio, como la Casa do Mar de Camelle.

Según explica el gobierno local, el objetivo de esta solicitud es proteger el uso social actual del espacio, garantizando que la asociación de jubilados pueda seguir empleando el inmueble para sus actividades, tal y como lleva haciendo en los últimos años.

En la actualidad, el edificio también es utilizado por la cofradía de pescadores como centro formativo.

“O noso compromiso é preservar os espazos de uso social da veciñanza. Este edificio é un punto de encontro fundamental para as persoas maiores e imos facer todos os trámites necesarios para garantir que siga sendo así”, dice la alcaldesa, Sandra Insua