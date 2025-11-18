Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Camariñas

Camariñas pretende garantizar el uso social de la antigua escuela náutico pesquera de la localidad

Para ello olicitará formalmente a la Tesorería General de la Seguridad Social la adscripción del inmueble situado junto al centro de salud

Redacción
18/11/2025 22:10
El local es utilizado por la asociación de jubilados y por el pósito local
El local es utilizado por la asociación de jubilados y por el pósito local
Cedida

El Concello de Camariñas viene de anunciar que solicitará formalmente a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) la adscripción del inmueble de la antigua Escuela Náutico Pesquera, situada al lado del centro de salud. 

Este paso responde a la comunicación trasladada recientemente por la TGSS, en la que se informa de la situación administrativa del edificio y de la posibilidad de que el Ayuntamiento asuma su adscripción, al igual que acontece con otros inmuebles públicos del municipio, como la Casa do Mar de Camelle. 

Según explica el gobierno local, el objetivo de esta solicitud es proteger el uso social actual del espacio, garantizando que la asociación de jubilados pueda seguir empleando el inmueble para sus actividades, tal y como lleva haciendo en los últimos años. 

En la actualidad, el edificio también es utilizado por la cofradía de pescadores como centro formativo.

“O noso compromiso é preservar os espazos de uso social da veciñanza. Este edificio é un punto de encontro fundamental para as persoas maiores e imos facer todos os trámites necesarios para garantir que siga sendo así”, dice la alcaldesa, Sandra Insua

Te puede interesar

Galardonados, presidentes de los 4 COAT y director de EUAT de la UDC

Premio de arquitectura para sendos proyectos de reforma de viviendas en Grixoa y Valenza
Redacción
Lupe Blanco, este martes durante el obradoiro de regueifa en Cee

Cee celebra su Semana do Medioambiente con regueifa, documentales y charlas
Redacción
100 aniversario José Blanco Silva

José Blanco Silva, natural de Mazaricos y residente en Caión, nuevo centenario
Redacción
Última clase de la Universidade Sénior, este martes en el Fórum

Finalizan las clases de la Universidade Sénior
Redacción