El BNG reclama a la Xunta un plan de viabilidad para las mariscadoras de Camariñas

Óscar Ínsua (segundo dch.) en una reunión mantenida con representantes de las mariscadoras de Camariñas Cedida

El diputado del BNG de la Costa da Morte, Óscar Ínsua, reclama a la Xunta que elabore un plan integral de viabilidad de la gestión de moluscos bivalvos en la ría de Camariñas, teniendo en cuenta la situación “máis que alarmante” del sector marisquero en dicho municipio, “con falta de recursos y de soluciones que sumiu ás mariscadoras na total desesperación”.

Los nacionalistas inciden en que a día de hoy todas las playas están cerradas a las actividades extractivas y en que hasta el momento la práctica totalidad de los intentos llevados a cabo para tratar de reactivar los bancos tuvieron un resultado negativo.

Explican así que en los meses de verano solo unas cuantas trabajadoras del mar estuvieron removiendo los fondos areneros para oxigenarlos y facilitar la reproducción en uno de los bancos, luego de recibir una ayuda de 15.000 euros “que non dou máis que para pagar o seguro nese pequeño período e para facer outra pequena solta de semente”, señala Ínsua.

“A única metodoloxía pola que se está a lograr certa supervivencia do marisco é sementando a cría baixo redes, pero esa non parece ser unha vía de futuro, dado que cando proceden a soltala para que engorde, o marisco non sobrevive por razóns que aínda non se explicaron publicamente”, expone el diputado nacionalista.

Óscar Ínsua apunta por ello que las mariscadoras quieren que se les expliquen los motivos de esa situación, que se traduce en que “nas rías próximas sí hai bivalvos e na súa non colleron nin 5 quilos entre todas en todo o verán”.

Desde el BNG recalcan además que las últimas ayudas publicadas por la paralización temporal de las mariscadoras de a pie no son válidas para las profesionales de Camariñas, puesto que uno de los requisitos para poder ser beneficiarios de las mismas es haber realizado al menos 120 días de actividad extractiva entre los años 2023 y 2024, por lo que acusan a la Xunta de abandonar al sector.