Camariñas

Camariñas, sede de una jornada sobre innovación marítima

El evento del GALP costero reúne hoy a profesionales, empresas e insituciones del sector marítimo

Redacción
27/11/2025 21:12
La cofradía de pescadores de Camariñas acoge mañana, 28 de noviembre, la jornada “Innovando polo Mar”, organizada por el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) Costa da Morte, con el apoyo de la Xunta de Galicia y la Unión Europea. 

El evento, que se celebra de 17.15 a 20.30, reunirá a representantes institucionales, profesionales y empresas innovadoras del mar para analizar los retos y oportunidades que ofrece la Costa da Morte para impulsar proyectos sostenibles en el territorio. 

En la bienvenida institucional participarán María José Cancelo (Directora Territorial de la Consellería do Mar), María Jacqueline Lista (Presidenta de la Agrupación de Mariscadoras de Camariñas y Secretaria del GALP Costa da Morte) y Sergio Caamaño (Teniente Alcalde de Camariñas). El evento comenzará con la presentación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del GALP Costa da Morte, del que hablará Javier Germade Carleus, consultor de Eosa y uno de las redactores de la estrategia. 

Mar e innovación

Después Guillermo González Diez, gerente del Galp costero dará información sobre las líneas de apoyo orientadas a proyectos que valoricen el territorio, generen empleo y fomenten la participación de mujeres y jóvenes como relevo generacional en actividades del sector pesquero o vinculadas al territorio. 

A las 18.30 habrá una mesa redonda sobre la innovación vinculada al mar, moderada por Germade Carleus. En ella participarán Rula Domínguez técnica de la herramienta tecnológica para observación marina Visor Faro-Cetamar; Tere Chantada, directora de operaciones de Orixe Salgada, una biorrefinería a partir de las algas acumuladas en la costa; Joan Montaner, CEO de Marisma Biomed, biotecnología a través de recursos marinos; Javier Constantino, CEO de SeaBites Pet Care, alimentación sostenible para mascotas; Sergio Quiroga y Bárbara Álvarez, de Ecocelta, valorización de residuos para creación de biofertilizantes ecológicos. 

A las 20.15 conclusiones y cierre institucional, con la Directora Territorial de la Consellería de Mar y el gerente de Galp. La jornada finalizará con una degustación de productos gallegos. La asistencia es libre, gratuíta y con inscripción previa. 

