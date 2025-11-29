Mi cuenta

Diario de Ferrol

Camariñas

El BNG camariñán urge a reparar la cubierta del Museo de Man

Los nacionalistas solicitan además de que cubra el parque infantil de Camello para que niño y niñas puedan usarlo todo el año

Redacción
29/11/2025 19:18
Xurxo Rodríguez
Xurxo Rodríguez
Cedida
El portavoz del BNG de Camariñas, Xurxo Rodríguez, aprovechó el pleno ordinario del pasado viernes para poner sobre la mesa el problema del deficiente estado del Museo de Man. 

El nacionalista pidió al equipo de gobierno socialista que proceda de forma urgente al arreglo de de dicha cubierta, “que se atopa en lamentable estado, con filtracións de auga e pingueiras por todos los lados”, denunció. 

Para Xurxo Rodríguez es necesario actuar cuanto antes para evitar el deterioro de las distintas piezas que se exhiben en el citado museo. 

No fue el único asunto sobre el que incidió el representante nacionalista en el apartado de ruegos y preguntas. 

Reiteró así un ruego ya presentado en sesiones plenarias anteriores a través del que reclama al Concello de Camariñas que inste a la Xunta de Galicia a dotar de una cubierta al parque infantil de Camelle para que niños y niñas puedan utilizarlo durante todo el curso escolar sin depender de si llueve o no. 

Rodríguez acabaría interesándose asimismo por el estado en el que se encuentran la elaboración de los presupuestos municipales de 2026, además de preguntar al grupo de gobierno liderado por la alcaldesa Sandra Insua si van a permitir a los grupos de la oposición hacer aportaciones con el fin de que las cuentas puedan obtener el mayor respaldo posible cuando se lleven al salón de sesiones. 

Por último, el portavoz del Bloque camariñán también quiso saber si el ejecutivo socialista tiene pensado actuar para corregir el mal estado en el que se encuentran diversos bienes municipales por falta de mantenimiento y limpieza, con la consiguiente mala imagen para el municipio.

