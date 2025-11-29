El Galp Costa da Morte anima a apostar por ideas innovadoras de negocio ligadas al sector del mar

Un momento de la jornada informativa celebrada en Camariñas Cedida

El Galp Costa da Morte ofreció en Camariñas una jornada informativa para fomentar la participación en proyectos innovadores ligados al medio marino y dar a conocer las subvenciones destinadas a materializar esas iniciativas.

Esas ayudas van del 35 al 50% del gasto subvencionable, hasta un máximo de 200.000 euros, pudiendo llegar incluso a cubrir el 100% del gasto en el caso de la pesca artesanal.

En dicha jornada participaron empresas como Orixe Salgada, pionera en el aprovechamiento de algas varadas para el cultivo de productos agrícolas, de cosmética y nutraceutica; empresas tecnológicas como Visor Faro, una herramienta del Centro Tecnológico del Mar para el análisis de la actividad pesquera, marisquera y acuícola. También estuvieron presentes proyectos como Marisma Biomed, que se dedica a la transformación de plantas de marisma en complementos alimenticios para la mejora de la salud metabólica; y otros proyectos centrados en el sector de las mascotas, como Seabites Natural PetCare, que fabrica snacks y suplementos para mascotas a partir de algas y productos del mar; o EcoCelta, que desarrolla arena para gatos a partir de conchas de mejillón.

El gerente del Galp, Guillermo González, resaltó la importancia de este tipo de proyectos que apuestan por la transformación de los productos del mar para optar a las ayudas económicas de mayor importe, por cuanto “as ideas que van nesa liña son as que engaden valor”.

También incidió en la importancia de “ter traballado o proxecto e enfocar as dúbicas previamente á publicación das axudas para poder presentar as solicitudes en tempo e forma, sobre todo no caso de precisar licencias previas”.

Otra de las asistentes fue la presidenta de la Agrupación de Mariscadoras de Camariñas, Jackie Lista, quien resaltó la importancia de apostar por el territorio y poner en valor la pesca artesanal.

La representación institucional corrió a cargo de María José Cancelo, directora territorial da Consellería do Mar, que anunció que las ayudas se publicarán en el primer trimestre de 2026.

En la cita camariñana se destacó también que las ayudas del Galp fomentan la participación de las mujeres y buscan garantizar el relevo generacional en la pesca, además de fomentar la economía azul, el bienestar y el patrimonio cultural.