A Croa, beneficiaria de las ayudas de la Xunta a agrupaciones forestales de gestión conjunta

Asociación a Croa de Camariñas

El Diario Oficial de Galicia publicó recientemente la resolución de las ayudas para el fomento y apoyo a las agrupaciones forestales de gestión conjunta, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia de España financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

Resultaron beneficiarias de estas aportaciones un total de 22 agrupaciones, por un importe conjunto de 613.022 euros. Entre las beneficiarias figura la asociación A Croa de Camariñas, con 14.100 euros.

Estas subvenciones, correspondientes a la convocatoria de 2025, se subdividen en dos líneas. La primera, centrada en la creación de nuevas agrupaciones forestales de gestión conjunta, con o sin base territorial. Van dirigidas a asociaciones sin ánimo de lucro constituidas para el asesoramiento de personas propietarias o titulares de los derechos de aprovechamiento de terrenos o las entidades que tengan por objeto la recuperación de tierras florestas de modo conjunto; así como sociedades y cooperativas. En este sentido, son subvencionables las actuaciones relacionadas con la identificación de la iniciativa y los gastos de tramitación e inscripción, entre otros.

La segunda de estas líneas está destinada de manera específica para apoyar a las agrupaciones ya existentes y que estén inscritas en el registro oficial de agrupaciones forestales de gestión conjunta. A través de estas ayudas pueden subvencionarse cuestiones como la revisión del parcelario y el estado de las parcelas, la investigación de la titularidad de las parcelas que supongan una ampliación de las agrupaciones o la incorporación de servicios ecosistémicos.

Por otro lado, el conselleiro de Emprego, José González, puso en valor ayer las novedades que incorporará el programa de la Xunta en colaboración con los concellos a favor de la empleabilidad con un eje prioritario en la prevención de incendios forestales, que aumentará su presupuesto un 40% —hasta los 20 millones— y se verá reforzado con la nueva figura coordinadora para fortalecer la eficacia.