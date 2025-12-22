El Partido Popular alerta de la falta de efectivos y de la inseguridad en Camariñas

La portavoz camariñana del PP, Paula Mouzo, Íñigo Rolán

El grupo municipal del Partido Popular de Camariñas insistió, a través de su vocal Paula Mouzo, en la necesidad de incrementar el número de efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil para acabar, dijo, con la sensación de inseguridad que existe entre los vecinos.

La popular recordó que no es la primera vez que su formación presenta una petición de este tipo, teniendo en cuenta que hace más de un año los populares de Camariñas llevaron al pleno una moción para impedir el desmantelamiento de la Guardia Civil, que, a su juicio, está llevando a cabo el Gobierno central, principalmente en las zonas rurales.

En esta ocasión, Mouzo puso sobre la mesa los incidentes que se produjeron en el municipio durante las últimas semanas, en los que un joven recibió una brutal paliza y un vehículo resultó calcinado debido a incendios provocados.

“Por moito que algúns miren para outro lado, é unha realidade que a Costa da Morte, en xeral, e Camariñas, en concreto, carecen dos servizos mínimos necesarios para garantir a seguridade dos veciños que vivimos nesta comarca”, denunció Mouzo.

Explicó que la falta de efectivos provoca que, durante muchos momentos del día y, sobre todo, de noche, una zona rural como la Costa da Morte quede desprotegida frente a delincuentes que conocen la situación.

Ante esta situación y tras las quejas de numerosos vecinos por la sensación de inseguridad, Mouzo apuntó que seguirá reclamando más refuerzos.