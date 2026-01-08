La Xunta saca a licitación de las obras de rehabilitación integral del colegio O Areal de Camariñas

El conselleiro de Educación (c.) en su visita al colegio O Areal de Camariñas Cedida

La Xunta invertirá más de 1,1 millones de euros en la rehabilitación integral del CEIP O Areal, en Camariñas, una actuación que permitirá mejorar de forma significativa la eficiencia energética, el confort térmico y la accesibilidad del centro educativo. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitó este jueves el colegio para presentar el proyecto, cuyas obras ya han salido a licitación y cuentan con un plazo de ejecución de nueve meses.

La intervención se enmarca en el Plan de nueva arquitectura pedagógica de la Xunta y forma parte del primer paquete de 16 actuaciones previstas en centros educativos gallegos a lo largo de este año, con una inversión global superior a los 16 millones de euros. En el caso de Camariñas, el objetivo principal de la obra será la renovación completa de la envolvente del edificio, con el fin de mejorar tanto el aislamiento térmico como la eficiencia energética de las instalaciones.

El proyecto contempla la sustitución de la cubierta actual por una nueva de panel tipo sándwich con aislamiento térmico, actuando sobre una superficie total de 1.726 metros cuadrados. Asimismo, se instalará un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE) en los 1.864 metros cuadrados de fachadas del edificio. A estas actuaciones se suma la renovación de carpinterías exteriores, con el cambio de 87 ventanas y 69 puertas que todavía no habían sido sustituidas.

La obra incluirá también la mejora de la iluminación del centro, con la instalación de un total de 337 nuevas luminarias en el interior del edificio, además de la incorporación de iluminación exterior, inexistente hasta ahora. En el patio cubierto se llevará a cabo un acondicionamiento acústico mediante chapas microperforadas de acero galvanizado lacado y paneles interiores de lana de vidrio, con el fin de mejorar las condiciones de uso de este espacio.

En el interior del colegio se colocarán nuevos falsos techos, se realizarán trabajos de pintado y se ejecutarán otras mejoras complementarias que permitirán modernizar las instalaciones. El proyecto presta además una atención especial a la accesibilidad, con la construcción y adecuación de rampas desde los patios hasta el edificio y la redistribución del núcleo de aseos de la planta baja para crear dos baños adaptados.

Román Rodríguez recordó que el CEIP O Areal ya fue objeto de otras mejoras en los últimos años, como la instalación de un ascensor en 2022. Con esta nueva intervención, la inversión de la Xunta en la mejora de centros educativos de la Costa da Morte supera los 7,5 millones de euros.