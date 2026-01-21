La Costa da Morte pisa fuerte en la jornada inaugural de Fitur 2026

Alcaldes y alcaldesas de la Costa da Morte, este miércoles en Fitur Cedida

La Costa da Morte arrancó con una presencia destacada la primera jornada de Fitur 2026, situándose como uno de los territorios gallegos con mayor capacidad de proyección turística gracias a una oferta basada en la autenticidad, el paisaje, la cultura y la identidad propia.

Los concellos de Camariñas, Vimianzo, Cee y Dumbría protagonizaron este miércoles una intensa jornada de presentaciones en Madrid, mostrando propuestas diferenciadas pero complementarias, que refuerzan la imagen de la comarca como un destino sólido, diverso y con relato propio.

Camariñas

Camariñas aprovechó otra vez la feria de turismo para presentar en el stand de Turespaña su campaña turística para 2026 y el cartel de la XXXV Mostra do Encaixe. La alcaldesa, Sandra Insua, dio a conocer una ambiciosa propuesta audiovisual que sitúa al visitante en el epicentro de la naturaleza más salvaje del municipio, a través de un impactante vuelo sobre el eje Trece–Reira–Vilán, uno de los tramos costeros más icónicos de Galicia.

El nuevo spot, que se integra en la campaña ‘E ti… Encaixas no paraíso?’, funciona como eje central de la estrategia turística del Concello para este año. “Sen querer parecer esaxerada nin desmerecer ás anteriores, na miña opinión a deste ano é a campaña turística máis impactante que levamos a cabo desde o Concello”, afirmó Insua, subrayando que “Camariñas non só é arte no encaixe, tamén é arte esculpido pola natureza”.

Cartel de la campaña turística de Camariñas EC

El vídeo propone un recorrido emocional y visual por enclaves como el Monte Branco, las playas de Trece y Reira, el Cementerio de los Ingleses, los bajos percebeiros de As Baleas y el faro Vilán, combinando la fuerza del Atlántico con una narrativa cuidada y una realización técnica de alto nivel mediante dron FPV. La alcaldesa destacó que el objetivo es mostrar “un anaco da nosa alma” e invitar a conocer la cultura, el modo de vida y los paisajes del municipio, convencida de que “unha vez que vexades a bravura do noso mar e a delicadeza do noso encaixe, será imposible que vos resistades a visitarnos”.

Junto a la campaña turística, Camariñas presentó el cartel de la XXXV Mostra do Encaixe, que se celebrará del 1 al 5 de abril en Semana Santa bajo el lema ‘Onde o fío se converte en arte’. Diseñado por los hermanos Pedro y Estefanía Orgaz, el cartel representa el mapa de Galicia tejido con encaixe de Camariñas, elaborado artesanalmente por una palilleira y posteriormente digitalizado.

Insua recordó que “xa van trinta e cinco anos convertendo ao noso pobo na capital galega e nacional da moda en cada Semana Santa” y avanzó que la Mostra seguirá apostando por la innovación, la integración del encaixe en otras artesanías y los desfiles de moda.

Vimianzo

Vimianzo también aprovechó la jornada inaugural de Fitur para presentar su nueva campaña de promoción turística bajo el lema 'Vimianzo. Comeza a túa conquista'. El Concello presentó un vídeo de aproximadamente un minuto y medio que posiciona al municipio como punto estratégico desde el que descubrir la Costa da Morte, reforzando su papel como “campamento base” para recorrer la comarca. La propuesta audiovisual invita a conquistar el territorio sin prisas, sin masificaciones y desde la autenticidad, presentando Vimianzo como un lugar tranquilo, acogedor y bien conectado, ideal para disfrutar de la naturaleza, la cultura y la gastronomía.

La alcaldesa, Mónica Rodríguez, destacó que “Vimianzo é un lugar para chegar, quedar e desde o cal comezar a descubrir todo o que pode ofrecernos a Costa da Morte”, añadiendo que el objetivo es que quien visite el municipio sienta que es “un espazo acolledor desde o que conquistar a nosa comarca con tempo para gozar do que realmente importa”.

Cee y Dumbría

El Concello de Cee centró su presentación en la nueva identidad turística del municipio, bajo el lema 'Cee, muy cerca, muy tuyo', una marca que nace del territorio y de la esencia ceense. La alcaldesa, Margot Lamela, encabezó la presentación en el stand de Turespaña, defendiendo un modelo de turismo basado en las emociones, la memoria y las experiencias auténticas.

“Cee se vive, Cee se recuerda. E, sobre todo, Cee se queda contigo”, afirmó durante su intervención. La nueva identidad turística de Cee se articula en torno a cuatro símbolos: la concha del peregrino, que conecta al municipio con el Camino de Santiago; la puesta de sol atlántica, especialmente en enclaves como Gures y Lires; la ballena, que remite a la histórica actividad ballenera de Caneliñas; y el colegio Fernando Blanco de Lema, como referente educativo y cultural. Estos elementos conforman una estrategia integral de marca que busca proyectar una imagen coherente, cercana y auténtica, reforzando el posicionamiento de Cee como destino de calidad dentro de la Costa da Morte.

La alcaldesa de Cee Margot Lamela y la concejala de Turismo Luisa Rodríguez en Fitur Cedida

Dumbría cerró la jornada de la Costa da Morte en Turespaña con una propuesta singular y diferenciadora: 'O eco do Ézaro', un proyecto que convierte el territorio en un relato nocturno a través de la luz, la noche y la mitología. El alcalde, Raúl González Lado, participó en una conversación pública para explicar esta iniciativa de creación láser, única en España, que ya fue disfrutada por miles de visitantes el pasado verano.

Desde Dumbría se puso en valor la singularidad de la Fervenza do Ézaro, y un entorno granítico que ya es espectacular por sí mismo. El proyecto no pretende transformar el paisaje, sino realzarlo y ayudar a mirarlo de otra manera, reforzando la identidad del territorio. “En Fitur fálase moito de destinos… hoxe queremos falar de algo distinto: do que ocorre cando un territorio apaga o día e decide contarse de noite”, señalaron durante la presentación. “Dumbría non só se visita. Dumbría se escoita, se mira… e, cando cae a noite, se recorda, para sempre”.

La jornada se completó con diversas presentaciones impulsadas por la Xunta de Galicia, entre ellas las relacionadas con el eclipse total de sol que se producirá en agosto de 2026, en el que Galicia (con una parte de la Costa da Morte incluida) será uno de los territorios privilegiados para su observación, así como con la promoción de las rutas jacobeas, entre ellas el Camino Fisterra-Muxía, con la presentación de la asociación Solpor ‘El final es el principio, solpor’.

En este contexto también participó el físico baiés de la USC Jorge Mira, aportando divulgación científica a un evento con gran impacto turístico previsto para el próximo verano.

Programación de este jueves

La Costa da Morte volverá a ser protagonista este jueves en Fitur de la mano de la CMAT, que presentará la nueva campaña turística ‘Costa da Morte: donde la tierra habla y el cielo responde’ con la que la identidad apuesta por un turismo sostenible. La presentación correrá a cargo del presidente de la CMAT, el alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela.

También intervendrán en la presentación Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia de Turismo de Galicia, y Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña y diputado de Turismo, quienes pondrán en valor el trabajo desarrollado por la CMAT y el potencial de la Costa da Morte como destino turístico emergente. En el stand de Turismo de Galicia también está prevista la presentación de ‘Fisterra, meta del cicloturismo europeo’ de la mano de la Xunta y del Concello de Fisterra.