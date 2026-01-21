Mi cuenta

Diario de Ferrol

Camariñas

Sandra Insua defiende en Fitur a la flota artesanal de Camariñas

Apoyo firme a los armadores y marineros frente a los nuevos controles europeos

Redacción
21/01/2026 20:33
 La alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, aprovechó la presentación del municipio en Fitur para defender el sector primario local. Durante el acto celebrado en el stand de Turespaña la regidora interrumpió el discurso promocional turístico para lanzar un mensaje de apoyo firme a los armadores y marineros de la localidad frente a los recientes controles impuestos por Bruselas a la flota artesanal. 

La regidora hizo referencia directa a la manifestación celebrada el pasado lunes en Madrid, donde el sector pesquero protestó contra medidas como la obligación de pesar y registrar las capturas a bordo o de notificar la llegada a puerto con cuatro horas de antelación. 

Allí, llegaron a un acuerdo para flexibilizar estas medidas, la alcaldesa espera que la palabra se cumpla. “Porque falar de Camariñas non é só falar de paisaxes idílicas, é falar de vida e sacrificio”, aseguró Insua, ante las autoridades y medios presentes. 

La alcaldesa de Camariñas calificó las normativas comunitarias como una muestra de “descoñecemento da realidade da flota artesanal” y fue contundente respecto a la seguridad de los trabajadores.

Recalcó que el Concello de Camariñas está del lado de sus vecinos en esta reivindicación, incluso la corporación facilitó el desplazamiento de marineros a las protestas en la capital.

Esta intervención fue el preámbulo a la proyección del vídeo promocional de este año que pone en valor la bravura del mar y la belleza del entorno de Cabo Vilán. 

