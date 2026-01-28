Mi cuenta

Camariñas

Camariñas destinará parte del POS a la humanización de dos calles

El plan de aprobará este viernes en pleno

Redacción
28/01/2026 22:30
Zona de actuacion en la calle Noguera de Camariñas
Zona de actuacion en la calle Noguera de Camariñas
El Concello de Camariñas someterá a aprobación en el pleno de este viernes el Plan Único 2026 de la Diputación de A Coruña, que incluye obras en el municipio por un importe total de 681.116 euros. De los 481.702 euros que recibirá el gobierno local en la primera parte del plan provincial, 319.174 euros se orientarán a financiar gasto corriente, mientras que los otros 162.528 euros del plan se invertirán en la humanización de las calles Alcalde Noguera Patiño y Médico Tomás Artaz

En este ámbito se ejecutará la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, la pavimentación de las vías y la instalación de una nueva red separativa para la recogida de aguas pluviales, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y la imagen de este entorno urbano. Junto a este plan principal, el Concello llevará también al pleno la aprobación del Plan Complementario 2026, que suma 518.588 euros y permitirá desarrollar ocho proyectos repartidos entre distintos núcleos del municipio. 

Entre las actuaciones previstas figuran la sustitución y mejora de las carpinterías exteriores de la Casa do Mar de Camelle para optimizar su comportamiento térmico, varias fases de reparación del pavimento y ampliación de la pista a Mourín, así como nuevas fases de humanización y acondicionamiento de un tramo de la Milleira

El Plan Complementario incluye además la reparación del firme en la pista de la Grixa y en la Rucheira, y el acondicionamiento de un espacio destinado a actividades culturales en la Casa do Mar de Camelle. Con este conjunto de inversiones, el Concello busca reforzar la red de infraestructuras locales, mejorar la movilidad y avanzar en la recuperación de edificios y espacios de uso público, combinando el mantenimiento de los servicios municipales con actuaciones de mejora urbana y social.

