La artista Elesky participará en el PonteFriki el 14 de marzo

Cartel de la artista Elesky EC

La artista polifacética Elesky participará en PonteFriki 2026, que se celebra en Ponte do Porto (Camariñas) el 14 y 15 de marzo. El concierto será el 14 y las entradas saldrán a la venta próximamente.

Elesky es una artista multifacética que cuenta con un gran número de seguidores en sus redes sociales, y actúa en escenarios de todo el mundo. Con su impresionante talento como pianista interpreta emotivas bandas sonoras de videojuegos, cine y animes, convirtiéndose en una referencia en el mundo de la música y del entretenimiento.