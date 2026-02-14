Arde una lancha en el puerto de Camariñas

Camariñas Archivo

Una lancha ha ardido esta madrugada en el puerto del municipio coruñés de Camariñas. El suceso no ha dejado a ninguna persona afectada.

Según ha informado el 112 Galicia, sobre las 3.40 horas de la madrugada un particular avisó de una lancha ardiendo en el puerto de Camariñas. Durante la llamada, el alertador señaló que salía una "importante" humareda.

Los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitaron la acción de Salvamento Marítimo, del Servizo de Gardacostas de Galicia, de los Bomberos de Cee, de la Guardia Civil y de los voluntarios de Protección Civil de Camariñas.

Al llegar allí, los bomberos trabajaron hasta sofocar las llamas, y una vez finalizado el operativo confirmaron que la embarcación ardió casi por completo y que no se vio afectada la zona del motor.