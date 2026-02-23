El andaluz José Perea, primera confirmación entre los Grandes Diseñadores de la 35ª Mostra do Encaixe

Uno de los diseños de José Perea Cedida

La 35ª Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña, que se celebrará del 1 al 5 de abril en plena Semana Santa, comienza a desvelar los nombres propios que darán forma a su pasarela de Grandes Diseñadores. La primera confirmación es la del creador andaluz José Perea, uno de los perfiles más mediáticos, audaces y rompedores del panorama actual de la moda española, que debutará por primera vez en la cita camariñana.

El diseñador cordobés aterrizará en la Costa da Morte en un momento profesional especialmente intenso. Durante este mes presentará sus colecciones en pasarelas internacionales de primer nivel como Malta y la prestigiosa Milan Fashion Week, consolidando así su proyección fuera de España. Un salto internacional que, lejos de eclipsar su presencia en Camariñas, afronta con la misma energía. “Me encuentro ahora haciendo las maletas y preparando los desfiles. Me encanta el reto y, si te soy sincero, voy a vivirlos todos con la misma ilusión. Me apasiona enseñar mis creaciones al público”, señala Perea.

En su taller ya reposan los primeros metros de encaixe de Camariñas, la materia prima sobre la que construirá una colección cápsula exclusiva para la Mostra. “Recibí el encaixe de Camariñas y estoy deseando ponerme manos a la obra con los 6 diseños para el desfile. Estoy loco de contento y deseando que llegue esa semana”, afirma. La propuesta que presentará en la pasarela camariñana estará compuesta por seis espectaculares diseños que fusionarán su inconfundible sello creativo con el minucioso trabajo de las palilleiras.

Conocido por su rapidez y capacidad para crear piezas de alto impacto visual en tiempo récord, Perea se enfrentará ahora a un material que simboliza el “slow fashion” más puro, fruto de un proceso artesanal milenario que exige paciencia, técnica y precisión.

Desafío complejo

El propio diseñador reconoce la complejidad del desafío: “Quiero mostrar mis volúmenes, mi forma de crear y mi estilo con este material tan espectacular. Sinceramente, es uno de los retos más complicados, pero de los que más ganas tengo de afrontar por lo que supone la elaboración que lleva el encaje, la mano de obra y su espectacularidad. Es todo un reto para mí y espero estar a la altura”.

La colección combinará “mucho volumen y vestidos elegantes a la vez que transparentes. Quiero tener un poco de todo en esta pequeña colección cápsula”, adelanta. Su participación coincide con una edición histórica para el evento, que alcanza su 35 aniversario. La Mostra do Encaixe, la cita de artesanía más importante de Galicia, celebra este año una edición redonda que refuerza su apuesta por unir tradición e innovación sobre la pasarela. Perea ya conocía la existencia del certamen tras coincidir hace unos años con el equipo organizador en unos premios en Madrid y asegura que recibió la invitación con entusiasmo.

“Súper contento y agradecido”, afirma, destacando que “me encanta la idea, la artesanía y la creatividad que se desarrolla en este evento”. Con esta primera confirmación, la organización empieza a calentar motores para una edición que promete. Perea no oculta su intención de dejar huella en su estreno y lanza un mensaje directo al público que acudirá al recinto ferial: “Creo que voy a sorprender. Voy a crear 6 diseños espectaculares para estar a la altura del 35º aniversario de la Mostra do Encaixe”