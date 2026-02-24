Camariñas reconocerá como Fillo Predilecto al comunicador Marcial Mouzo en julio

El comunicador Marcial Mouzo. Cedida

Marcial Mouzo será nombrado como Fillo Predilecto de Camariñas el próximo 15 de julio. Con este reconocimiento la corporación municipal quiere rendir homenaje a uno de los camariñásn más ilustres y queridos, cuya voz acompañó a miles de gallegos y gallegas durante décadas.

Marcial Mouzo acaba de jubilarse, cierra asi una gran etapa profesional tras 41 años de trayectoria en la Radio Galega. Desde el año 1996 estuvo al frente de ‘Pensando en ti’, el programa líder de las madrugadas en Galicia, y que el mismo ayudó a convertir en un auténtico fenómeno social y en una gran familia para sus oyentes.

Pese a trabajar en los estudios de Santiago de Compostela, Marcial siempre llevó Camariñas por bandera, ejerciendo de embajador “da nosa terra e da nosa lingua en cada recuncho onde chegaban as ondas da radio”, expresan desde el Concello a un vecino nacido en el municipio.

“Camariñas devolveralle a Marcial Mouzo unha pequena parte de todo o cariño e a dedicación que el repartiu ao longo da súa extensa e exitosa carreira profesional”, explica la alcaldesa, Sandra Insua. Además también invitan a toda la vecindad a sumarse a este acto para acompañar a Marcial en este día tan “especial e histórico para a vila”.