Camariñas

La Avenida Ambrosio Feijóo de Camariñas se denominará das Palilleiras

El BNG celebra el cambio de nombre y recuerda su propuesta en el pleno municipal

Redacción
03/03/2026 20:06
Representantes del BNG de Camariñas
Representantes del BNG de Camariñas
El Bloque Nacionalista Galego de Camariñas celebra la decisión de cambiar el nombre de la Avenida Ambrosio Feijóo, que pasará a llamarse Avenida das Palilleiras, tal y como anunció el Concello. La formación recordó que esta propuesta ya fue planteada por su portavoz municipal, Xurxo Rodríguez Baña. En marzo de 2025, el vocal nacionalista presentó una moción al pleno solicitando, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, la retirada del nombre de Ambrosio Feijóo, un militar franquista que participó en tribunales militares que emitieron sentencias contra personas que defendieron la democracia y destacó por su implicación en la represión tras el golpe de Estado de 1936. 

En la iniciativa, el BNG proponía otras denominaciones, entre ellas la de Avenida das Palilleiras. 

Xurxo Rodríguez recordó que el año pasado organizaron en Camariñas una charla sobre memoria histórica, impartida por el sociólogo y víctima del franquismo Manuel Monge González, en la que repasó la Ley de Memoria Democrática y los aspectos pendientes de cumplir en Galicia. Rodríguez Baña destacó el trabajo de la formación nacionalista y concluyó: “Donde el BNG está, las cosas cambian”. 

