Camariñas

Camariñas impulsa la humanización de la Praza da Insuela y el paseo del Puerto

El Concello solicita una ayuda de la Xunta de Galicia para crear zonas verdes, instalar una fuente y generar espacios de sombra que mejoren la habitabilidad y el disfrute de estos entornos

Redacción
05/03/2026 19:39
Plano de la actuación en A Insuela | cedida
El Concello de Camariñas ha solicitado una ayuda a la Xunta, dentro del programa Galicia Refuxio Climático, para llevar a cabo trabajos de humanización en distintos espacios del municipio, con el objetivo de generar ambientes más frescos y agradables en la Praza da Insuela y el paseo del puerto. 

El presupuesto total asciende a 75.000 euros e incluye, por un lado, la instalación de una fuente y la ampliación de zonas verdes en la Praza da Insuela, y, por otro, la creación de nuevas zonas de sombra en el paseo del Puerto. 

En la Praza da Insuela, situada frente a la Casa do Concello, la actuación principal consistirá en la instalación de una fuente ornamental rodeada de amplias vallas exteriores, sobre las que se colocará una cubierta de listones de madera que permitirá al vecindario sentarse cómodamente junto al agua.

Además, se mejorará la permeabilidad del suelo: el pavimento actual de losetas de hormigón se sustituirá por adoquines de hormigón poroso, facilitando la infiltración del agua en la tierra. También se ampliarán las excavas de los árboles existentes, añadiendo tierra vegetal y sembrando hierba, lo que incrementará la superficie de suelo libre y verde de la plaza.

El segundo ámbito de actuación se centra en la franja ajardinada del puerto. Para paliar los efectos de los fuertes vientos y el salitre, que en el pasado provocaron la pérdida de numerosos ejemplares, se plantarán árboles de la especie Callistemon viminalis, muy bien adaptada a las condiciones del lugar. Esta intervención garantizará que vecinos y visitantes puedan disfrutar de zonas sombreadas para pasear o descansar en los bancos a orillas del mar. 

