Camariñas calienta motores para el segundo ‘PonteFriki’

La pasada edición de 'PonteFriki' Cedida

El mundo del anime, los videojuegos y la cultura japonesa volverá a tener su punto de encuentro en la Costa da Morte el próximo fin de semana con la celebración de la segunda edición de ‘PonteFriki’. El evento tendrá lugar los días 14 y 15 de marzo en el polideportivo de Ponte do Porto (Camariñas).

El Concello colabora con la Asociación Carnavales Ponte do Porto (PonteDisfraz) en la organización. Para esta nueva edición, la organización ha decidido ampliar el recinto mediante la instalación de tres carpas climatizadas.

Entre los principales atractivos del evento destacan los invitados especiales. El sábado, a las 17.30 horas, el escenario principal acogerá un concierto de la pianista y creadora de contenido Elesky, conocida por sus interpretaciones de bandas sonoras de videojuegos y anime. Al día siguiente será el turno del actor de doblaje Julio Lorenzo, muy popular entre el público gallego por ser la voz en gallego de Goku en ‘Dragon Ball’ o del personaje Bocón en la película ‘Cómo entrenar a tu dragón’.

La programación incluirá múltiples espacios temáticos pensados. La zona gaming duplicará su tamaño respecto a la primera edición y ofrecerá consolas como PlayStation, Xbox o Nintendo Switch, además de ordenadores para participar en torneos de videojuegos. Como novedad, se incorporará también un espacio de realidad virtual. El evento contará además con una zona de talleres creativos donde los asistentes podrán elaborar objetos inspirados en universos fantásticos.

También habrá un área de stands y exhibiciones en la que artistas y artesanos expondrán y venderán sus creaciones, junto a tiendas especializadas en productos frikis. En este espacio se mostrarán además montajes de Lego y Playmobil y una exposición sobre la primera generación de ordenadores portátiles. La programación se completará con charlas, concursos de K-pop y cosplay, quizzes interactivos y exhibiciones de baile, además otras actividades.

El sábado a las 20 horas habrá un lanzamiento colectivo de farolillos voladores y a continuación, la ‘PartyFrik’i, una fiesta temática de acceso gratuito a la que habrá que acudir con algún complemento o vestimenta de la cultura friki. La noche estará amenizada por el concierto del grupo Os Gremlins y la sesión musical de la DJ Mai.