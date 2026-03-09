Mi cuenta

Camariñas

La Diputación financia vehículos nuevos para el SAF en Camariñas y Fisterra

La institución provincial destina 100.000 euros a la compra de cinco coches para facilitar los desplazamientos de las trabajadoras del Servicio de Axuda ao Fogar

Redacción
09/03/2026 20:02
Dumbría también cuenta con su vehículo para el SAF | cedida
Dumbría también cuenta con su vehículo para el SAF | cedida
La Diputación de A Coruña financia con 100.000 euros la compra de cinco vehículos destinados a facilitar los desplazamientos diarios de las personas trabajadoras del Servicio de Axuda ao Fogar (SAF) y de los servicios sociales en los concellos costeros de Camariñas, Fisterra, así como en otros como Muros, Cariño o Sobrado dos Monxes. 

Estos concellos obtuvieron la mayor puntuación según las bases de la convocatoria y se suman a otros veinte que ya recibieron ayudas para la compra de vehículos en años anteriores. Esta línea de ayudas se creó tras una ronda de reuniones que el presidente de la Diutación, Valentín González Formoso, y la diputada de Política Social, Mar García Vidal, realizaron con trabajadoras de los servicios de ayuda en el hogar en las distintas comarcas de la provincia.

Una de las demandas de estas trabajadoras era disponer de vehículos municipales para sus desplazamientos, ya que con frecuencia se ven obligadas a usar sus coches particulares en un trabajo que requiere un elevado número de desplazamientos diarios para atender a las personas mayores en sus domicilios. 

Este problema tiene especial incidencia en los concellos rurales, donde la población está más dispersa. Con estas nuevas adquisiciones, ya serán 25 los municipios coruñeses que cuentan con un vehículo de la Diputación para los desplazamientos de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio.

