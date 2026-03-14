PonteFriki celebra su segunda edición

Inauguración este sábado de PonteFriki Cedida

El polideportivo da Ponte do Porto (Camariñas) abrió este sábado las puertas de la segunda edición de PonteFriki, el gran evento de la cultura japonesa, gaming y ocio alternativo de la Costa da Morte. Organizado por la Asociación Carnavales Ponte do Porto (PonteDisfraz) con la colaboración del Concello, se celebra este fin de semana con un salto cualitativo y cuantitativo tras el éxito de la pasada edición.

Así, el recinto se ha ampliado con tres capas climatizadas que permiten ofrecer el doble de contenidos y actividades. La alcaldesa de Camariñas, Sandra Ínsua, fue la encargada de inaugurar oficialmente el PonteFriki, reafirmando que “o apoio do Concello de Camariñas a este evento é e será total e absoluto”. Insua recordó que cuanto PonteDisfraz propuso la idea el año pasado, sabían que era “unha aposta valente e innovadora”, y resaltó que “cando a veciñanza ten iniciativa e traballa arreo para traer vida, lecer e cultura ao noso municipio, a obriga da administración é estar aí, arrimando o ombreiro”.

La alcaldesa mostró su asombro y orgullo por el crecimiento espectacular del evento en tan solo un año, destacando la ampliación del recinto. “Tedes montada unha programación que é un auténtico luxo”, afirmó. Al respecto, se refirió a la presencia este sábado de la reconocida pianista y creadora de contenido Elesky. Este domingo será el turno para el actor de doblaje Julio Lorenzo, la mítica voz de Goku en gallego, así como la de Bocón de ‘Cómo entrenar a su dragón’.

Sandra Insua hizo una defensa firme de esta forma de ocio. “Moitas veces, a palabra ‘friki’ usouse no pasado de forma despectiva. Hoxe, o anime ou o manga son cultura con letras maiúsculas. Son formas de expresión artística, de creatividade e de socialización que unen a xeracións cun ambiente san e acolledor”, afirmó´. La regidora concluyó augurando “un futuro brillante e moi esperanzador” para PonteFriki, felicitando a la organización. “Estades a converter, por mérito propio, á Ponte do Porto na capital da cultura alternativa de toda a Costa da Morte. E iso é algo do que todos os camariñáns nos sentimos profundamente orgullosos”, afirmó.