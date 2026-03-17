El BNG acusa a la Xunta de retrasar el cambio del plan de marisqueo de Camariñas

El diputado nacionalista Óscar Insua Cedida

El diputado del BNG, Óscar Insua, ha acusado a la Xunta de demorar durante meses la modificación del plan de gestión marisquera de Camariñas, una resolución que, según denunció, se produjo “xusto o día despois” de que su grupo registrase una iniciativa en el Parlamento para abordar la situación del sector. Insua criticó la actuación de la Consellería do Mar, asegurando que los informes técnicos necesarios estaban listos desde el mes de diciembre, pero no se adoptó ninguna decisión hasta después de la presión política ejercida por el Bloque.

“Os veciños e as veciñas teñen que saber que quen impulsa as accións para resolver os problemas en Camariñas é o BNG”, afirmó. El parlamentario nacionalista centró sus críticas en la situación que atraviesa el sector marisquero en la ría, que calificó de “situación catastrófica” y prolongada en el tiempo. Como ejemplo, denunció que las mariscadoras pasaron las pasadas navidades sin percibir ingresos, a pesar de tener que seguir afrontando gastos como las cotizaciones.

“Seguen sen cobrar un peso e pasaron o Nadal sen cobrar un peso”, señaló, cuestionando la falta de medidas efectivas por parte del Gobierno autonómico. Según los datos aportados por Insua, el número de mariscadoras a pie incluidas en el plan de gestión ha pasado de 46 a tan solo 20 en activo, una reducción que refleja, a su juicio, el deterioro del sector. “Había 46 mariscadoras a pé no plan de xestión. Saben cantas quedan en activo? 20. 20 mariscadoras. E as outras?”, añadió durante su intervención. El diputado también mostró su preocupación por el futuro de las trabajadoras y reclamó que en la renovación de permisos se tengan en cuenta las causas que impiden cumplir con el requisito del 95% de días de actividad exigido