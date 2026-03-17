El Museo dos Naufraxios de Camariñas, cada vez más cerca

Representación de cómo quedará el edificio de la antigua lonja tras las obras Cedida

El proyecto para convertir la antigua lonja de Camariñas en el futuro Museo dos Naufraxios da un paso decisivo con el inicio del proceso de contratación de su primera fase. El Concello abrió este martes el plazo para que las empresas presenten ofertas, con el objetivo de ejecutar una actuación que permitirá rehabilitar el edificio y abrir al público la sala de exposiciones ‘Beti Donosti’. Las compañías interesadas podrán concurrir hasta el próximo 4 de abril a una obra que cuenta con un presupuesto de 430.000 euros.

Esta intervención inicial, financiada en un 76,7% por la Diputación de A Coruña, supone el arranque material de un proyecto largamente reivindicado en el municipio, tanto por su valor patrimonial como por su carga simbólica vinculada a la historia marítima de la Costa da Morte. La iniciativa permitirá recuperar un inmueble que, pese a los informes que recomendaban su demolición, ha sido finalmente considerado apto para su rehabilitación tras una revisión técnica que avala su consolidación estructural.

La actuación se centrará en una primera fase destinada en asegurar la estabilidad del edificio, detener su deterioro y adaptar una parte de la planta baja para uso público. El objetivo es doble: preservar la estructura de la antigua lonja y sentar las bases para su transformación futura en un espacio museístico dedicado a los naufragios y a la memoria marítima de la comarca.

Consolidación estructural

El proyecto contempla una intervención integral en los elementos estructurales del inmueble, así como una renovación completa de su envolvente exterior. Las obras comenzarán con la retirada de la cubierta actual a dos aguas, incluyendo la demolición de los elementos interiores deteriorados que la sustentan. También se eliminarán las particiones existentes tanto en la planta baja como en la superior, permitiendo actuar sobre la estructura original.

Una vez saneado el conjunto, se procederá a la reparación y consolidación de los elementos estructurales, una fase clave para garantizar la viabilidad del inmueble. Posteriormente, se ejecutará una nueva cubierta que combinará soluciones inclinadas y planas según las zonas, incorporando aislamiento térmico y sistemas de impermeabilización que mejorarán de forma significativa la eficiencia energética del edificio.

La intervención en las fachadas se realizará mediante la instalación de SATE, que permitirá reducir las pérdidas energéticas y mejorar las condiciones de habitabilidad. Además, se sustituirá la carpintería exterior por nuevas puertas y ventanas de aluminio con rotura de puente térmico y doble acristalamiento. Todo ello se llevará a cabo manteniendo el volumen original del edificio y respetando la composición de sus fachadas, empleando materiales tradicionales que garanticen su integración en el entorno urbano y paisajístico.

La sala ‘Beti Donosti’

Una vez completadas las actuaciones estructurales y exteriores, el proyecto contempla la rehabilitación parcial de la planta baja para habilitar los primeros espacios visitables. En concreto, se actuará en el ala sur del edificio, donde se ubicaban antiguamente la cámara frigorífica de la lonja y la fábrica de hielo. En este espacio se acondicionará la futura sala de exposiciones ‘Beti Donosti’, concebida como el primer paso hacia el desarrollo completo del museo.

La sala estará acompañada de servicios higiénicos, incluyendo un baño accesible, y ambos espacios estarán conectados mediante una zona común con acceso directo desde el exterior. Además, se reservará un área de más de 65 metros cuadrados como almacén destinado a la conservación de piezas relacionadas con el mundo del mar y los naufragios, que podrán ser incorporadas a la exposición en fases posteriores.

El edificio será dotado de las instalaciones necesarias para su funcionamiento, incluyendo redes de fontanería, electricidad y saneamiento, así como un sistema de climatización y ventilación mediante aerotermia que permitirá garantizar condiciones adecuadas tanto para los visitantes como para la conservación de los materiales expuestos. La intervención que ahora sale a contratación no contempla la puesta en uso completa del edificio.

La planta alta permanecerá inutilizada en esta fase, ya que se eliminarán las escaleras, tabiques y acabados existentes, dejándola preparada para su acondicionamiento futuro. Será en una segunda fase cuando se aborde el desarrollo integral del Museo dos Naufraxios, incluyendo la musealización del espacio, la compartimentación de las distintas áreas y la dotación de todos los servicios necesarios para su funcionamiento definitivo.

El proyecto actual está diseñado precisamente para no interferir en esas actuaciones posteriores, de modo que las obras de consolidación y rehabilitación exterior sirvan como base sólida para el desarrollo completo del museo. El proyecto incorpora además elementos que refuerzan su vínculo con la tradición marítima local. Entre ellos destaca la creación de un porche en la zona central, que se integrará en el conjunto arquitectónico y servirá como espacio de acceso en fases futuras. Este punto coincide con el lugar donde se celebra cada año la misa en honor a la Virgen del Carmen.