El talento local brillará en la Mostra do Encaixe de Camariñas durante esta Semana Santa
El talento local estará presente en la XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas con las marcas EncaixaT, Mascarada ‘O Cansorriño’ y Ene de Toba, que desfilarán en ArtEncaixe del 1 al 5 de abril en el pabellón Víctor Vigo.
La Asociación Mascarada ‘O Cansorriño’ afirma: “Un grupo que nace por e para o Entroido. Este ano levamos a cabo a temática do Encaixe con todo feito a man e palillado polos integrantes da comparsa. Unha vez rematados os traxes pensamos en amosalos na pasarela e darlle valor aos palilleiros. Queremos levar á pasarela a mesma enerxía que sentimos coa música tradicional, transformándoa en movemento e elegancia, demostrando que a tradición non reñe coa actualidade”.
Noemí Toba, de Ene de Toba, presentará “Interludio”. “Vénlle perfecto xa que estou nun momento distinto ao do ano pasado, explorando unha estética máis persoal, máis conectada coa roupa que eu mesma vestiría. As pezas nacen para a pasarela, pero poderían ter utilidade do día a día. A paleta son as miñas cores favoritas: branco, negro e prata”, señala TO ba.
EncaixaT, nacida en 2018, busca “levar o encaixe de Camariñas ao día a día, mantendo a esencia pero experimentando con novas formas, tecidos e apliques distintos, achegándoo ás novas xeracións a través dunha moda contemporánea”.
La colección Orixe incluye seis diseños en los que el encaje es protagonista, reinterpretado desde una mirada actual, dibujando formas sobre el cuerpo y dejando entrever la luz e historia que guardan los hilos, un diálogo entre tradición y modernidad que celebra la memoria y la esencia del encaje de Camariñas.