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Camariñas

Camariñas quiere limpiar 10 kilómetros de vías municipales a través del convenio con Seaga

El Concello confía en que los trabajos puedan realizarse este año para contribuir a la prevención contra los incendios forestales

Manuel Froxán Rial
20/03/2026 21:47
La alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, en un acto institucional
La alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, en un acto institucional
EC
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El Concello de Camariñas acaba de dar un paso importante en materia de prevención y defensa contra los incendios forestales. 

Una vez aceptada su adhesión al convenio de colaboración subscrito entre la Xunta de Galicia y la empresa pública Seaga (período 2026-2029), el gobierno camariñán ya remitió a la administración autonómica toda la documentación requerida para la gestión de la biomasa. 

En concreto, el Concello envió un listado detallado que incluye cerca de 10 kilómetros (9.923 metros) de viarios de titularidad municipal que precisan actuaciones de limpieza en las fajas secundarias.

 Entre las actuaciones solicitadas figuran la limpieza del Camiño do cemiterio de Ponte do Porto a Xaviña (3.864 metros) y el Camiño de Tras dos Muíños de Xaviña e Santa Mariña (1.670 metros). 

También se incluyeron los acceso a los molinos de Lamastredo y el camino desde Lamastredo hacia la base, la Costa de Braño y el acceso al depósito de agua de Ponte do Porto (1.107), así como la bajada a la playa de Ariño (980) y la pista de tierra entre O Lobeiras y Castrelo de Dor (778). 

El Concello espera que la Xunta y Seaga acepten la solicitud presentada y que, una vez validada toda la documentación, procedan a ejecutar esos trabajos este mismo año, para reforzar la seguridad en materia de incendios.

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