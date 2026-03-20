Ondas do Mar y Andión Clothing estarán en el desfile de Grandes Firmas de la Mostra do Encaixe
Josefina Campaña e Carmen Mogo, apostan por tradición e innovación nos seus deseños
Josefina Campaña, de Camariñas, da el salto a la pasarela de Grandes Firmas desde la de ArtEncaixe, en la que participó en las dos últimas ediciones.
“Síntome moi orgullosa de ensinar a nosa tradición. Estes anos fun construíndo a miña marca e neste trixésimo quinto aniversario quero amosar ao mundo que Ondas do Mar é unha firma única, feita co Encaixe de Camariñas mesturado coa propia prenda”, afirma.
“Desde pequena sempre nos inculcaron que o Encaixe era para mantelaría, para toallas, para xogos de cama... E a medida que fun medrando dinme conta que eu podía mesturar este produto coa pintura, que é outra das miñas paixóns”, cuenta.
Carmen Mogo y su madre forman Andión Clothing, trabajando en un pequeño taller gallego rodeadas de carballos, eucaliptos y millo. “Desde pequena ía con miña nai á Mostra, da que sempre formou parte. Vir á Mostra e ver cos teus propios ollos o traballo que hai detrás axuda a valorar o que facemos e tamén a cambiar a perspectiva ao investir en algo que merece a pena, con historia e futuro por diante”, explica Carmen, que apuesta por la banda de noiva contemporánea manteniendo la base de tradición en los tejidos.