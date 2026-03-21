Luar na Lubre encabeza el cartel de las actuaciones musicales de la 35ª Mostra do Encaixe de Camariñas

Actuación de Luar na Lubre en la comarca Archivo

La 35º Mostra do Encaixe de Camariñas contará con una amplia programación musical que acompañará los desfiles y actividades del evento, consolidando su apuesta por combinar tradición, moda y cultura. El cartel incluye nombres destacados como Luar na Lubre, Antía Muíño, Sebastián Allones Dans y el espectáculo Las Guerreras del K-Pop, junto a numerosas agrupaciones folclóricas y corales.

La apertura musical llegará el miércoles 1 de abril con la actuación de Luar na Lubre, una de las bandas más representativas del folk gallego, que pondrá el acento en las raíces atlánticas de la música tradicional. El sábado 4 será el turno del joven talento Sebastián Allones Dans, de Camelle, que actuará en la pasarela tras su paso por el concurso televisivo ‘Da rúa á lúa’.

El domingo 5 concentrará buena parte de la programación, con el IX Encontro de Corais, que reunirá a formaciones de Vigo, Pazos y Camariñas. Ese mismo día también se celebrará el espectáculo de danza y música de Las Guerreras del K-Pop. El broche final llegará por la tarde con Antía Muíño, una de las voces emergentes de la música gallega, que presentará su nuevo trabajo, en el que combina sonidos contemporáneos con influencias tradicionales. Además, la programación incluirá actuaciones folclóricas de grupos locales, reforzando el vínculo del evento con la cultura popular.