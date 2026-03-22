Las artes escénicas se consolidan como alternativa cultural en la Mostra do Encaixe de Camariñas

Sen restricions Cedida

La trigésimo quinta edición de la Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña refuerza en esta ocasión su vertiente cultural más allá de la artesanía y la moda. Dentro de la extensa programación diseñada para el evento, el teatro y los monólogos adquieren un protagonismo destacado, posicionándose como alternativas de ocio para los asistentes. Las propuestas escénicas contarán con la participación de la compañía Aantena, la agrupación teatral de Camelle y el trío de actrices conformado por Marta Doviro, Carmen Méndez y Ledicia Sola.

La actividad teatral comenzará formalmente durante la tarde del jueves, 2 de abril. A las 20.30 horas, la pasarela Deputación da Coruña se transformará en un escenario para acoger la representación de la obra titulada ‘Fíos da memoria’. Esta pieza, interpretada por la compañía Aantena, busca establecer un diálogo artístico en el mismo espacio donde desfilan las colecciones de encaje, permitiendo al público disfrutar de una función con acceso totalmente gratuito hasta completar el aforo. La programación continuará el viernes, 3 de abril, centrada en el género del humor.

A partir de las 20:30 horas, la compañía de Camelle ocupará la pasarela principal con el espectáculo ‘Mortos de Risa’. Este monólogo, que también cuenta con entrada libre de coste para los visitantes de la Mostra, pretende dinamizar la jornada del viernes a través de la comedia local, integrando a las agrupaciones culturales de la zona en el calendario oficial del evento internacional.

El plato fuerte de la oferta escénica tendrá lugar el sábado, 4 de abril, con una propuesta que reúne a tres de los rostros más conocidos del panorama audiovisual gallego. A las 20.30 horas, Marta Doviro, Carmen Méndez y Ledicia Sola subirán al escenario de la pasarela Deputación da Coruña para presentar el espectáculo ‘Sen restricións’. A diferencia de las actuaciones previas, para asistir a este monólogo será necesario adquirir previamente una entrada en la taquilla del recinto. Este espectáculo conjunto presenta a tres intérpretes que comparten con la audiencia sus historias personales, pensamientos y anécdotas bajo una estructura dinámica.

El hilo conductor de la representación será el mundo del cine, elemento que servirá de base para que las tres actrices aborden temáticas tan heterogéneas como el amor, la realidad de la Costa da Morte, el Apóstol Santiago e incluso reflexiones sobre las relaciones personales y las vivencias cotidianas, siempre desde una perspectiva humorística y desenfadada.